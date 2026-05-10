カールスルーエは福田師王の完全移籍を熱望している

ドイツ1部ボルシアMGから2部のカールスルーエに期限付き移籍しているFW福田師王は現地時間5月8日に行われたリーグ第32節のダルムシュタット戦（2-1）に出場。

1-1で迎えた後半41分に劇的な勝ち越しゴールを決め、チームを勝利に導いた。独メディア「DER WESTEN」は「突然輝きを放った」と、土壇場でマッチウィナーとなった22歳の日本人ストライカーの活躍を報じている。

福田は今季4得点目をマークしており、「直近の5試合で3ゴール」と驚異的なペースで得点を量産している。これまではベンチを温める時間やメンバー外となる苦しい時期もあったが、ここへ来て一気に才能を開花させた。「以前の状況とは一変している」と伝えられており、現在ではカールスルーエにとって欠かせない攻撃のオプションとして確固たる地位を築きつつある。

ダルムシュタット戦で見せた決勝弾の際、福田が取った行動も大きな注目を集めている。ゴールを決めた直後、自身の胸にあるカールスルーエのエンブレムを指さして喜びを爆発させた。このジェスチャーについて、「このポーズは何を意味しているのか」と現地では話題となっており、所属元であるボルシアMGとの契約が残るなかで、クラブへの愛着を示す象徴的なシーンとして捉えられている。

カールスルーエ側は福田の完全移籍を強く望んでいる。クラブのマネージング・ディレクターを務めるマリオ・エギマン氏は、地元紙の取材に対して「彼と一緒に続けていくことを非常に前向きに考えている」と言及している。一方で、約150万ユーロ（約2億5000万円）とされる買い取りオプションの行使には慎重な議論が必要であり、「クラブ史上最も高額な契約の一つになる可能性がある」と指摘している。

ボルシアMG側にとっても、福田の売却は補強資金を確保するための重要な選択肢となっている。「クラブの財政面でメリットがある」と報じられており、他選手の移籍金と合わせることで、スポーツディレクターのルーベン・シュローダー氏が率いる強化部門に多額の予算をもたらすと分析されている。将来を嘱望される若きストライカーの去就を巡り、日独の両クラブ間で水面下の交渉が加速しそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）