プレミアリーグ 25/26の第36節 フラムとボーンマスの試合が、5月9日23:00にクレーブン・コテージにて行われた。

フラムはロドリゴ・ムニス（FW）、サムエル・チュクウェゼ（MF）、エミール・スミスロウ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボーンマスはエバニウソン（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）らが先発に名を連ねた。

41分にボーンマスのライアン・クリスティー（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

43分、ボーンマスが選手交代を行う。エバニウソン（FW）からタイラー・アダムズ（MF）に交代した。

45+7分にフラムのヨアキム・アンデルセン（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

45分、フラムが選手交代を行う。エミール・スミスロウ（MF）からイッサ・ディオプ（DF）に交代した。

53分に試合が動く。ボーンマスのアダム・スミス（DF）のアシストからRayan（FW）がゴールを決めてボーンマスが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ボーンマスが0-1で勝利した。

なお、フラムは50分にロドリゴ・ムニス（FW）、59分にサシャ・ルキッチ（MF）、78分にアントニー・ロビンソン（DF）、82分にジョシュア・キング（DF）に、またボーンマスは65分にアレックス・スコット（MF）、90+6分にマーカス・タベルニエ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-10 01:10:12 更新