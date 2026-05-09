ヒカル、交際中「日プ女子」加藤神楽の子どもと遊ぶ姿公開「すごく懐いてる」「全力で遊んでて素敵」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】YouTuberのヒカルが5月8日、自身のInstagramを更新。交際中の加藤神楽の子どもと遊んでいる様子を公開した。
【写真】「楽しいのが伝わる」ヒカル、交際中「日プ」出身美女の子どもと遊ぶ姿
ヒカルは「抱っこすると逆さになりたがって逆立ち歩きをする 成長が早くて毎日驚きの連続」とコメント。室内で子どもの足を支えて逆立ち歩きさせ「これヤバいな、元気すぎやろ」と笑っている様子や、横になってお腹に乗せている姿など、終始楽しそうに声を上げている子どもとの触れ合い動画を公開した。
この投稿に、ファンからは「すごく懐いてる」「可愛くて癒される」「子どもがすごくはしゃいでて楽しいのが伝わる」「全力で遊んでて素敵」などと反響が寄せられている。
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と説明した。2026年3月に真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、4月29日にはお相手がサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤であることを公表した。（modelpress編集部）
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【写真】「楽しいのが伝わる」ヒカル、交際中「日プ」出身美女の子どもと遊ぶ姿
◆ヒカル、加藤神楽の子どもと遊ぶ姿公開
ヒカルは「抱っこすると逆さになりたがって逆立ち歩きをする 成長が早くて毎日驚きの連続」とコメント。室内で子どもの足を支えて逆立ち歩きさせ「これヤバいな、元気すぎやろ」と笑っている様子や、横になってお腹に乗せている姿など、終始楽しそうに声を上げている子どもとの触れ合い動画を公開した。
◆ヒカルの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すごく懐いてる」「可愛くて癒される」「子どもがすごくはしゃいでて楽しいのが伝わる」「全力で遊んでて素敵」などと反響が寄せられている。
◆ヒカル、進撃のノアと離婚・オープンマリッジ公表でも話題に
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と説明した。2026年3月に真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、4月29日にはお相手がサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤であることを公表した。（modelpress編集部）
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