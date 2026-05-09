「今日好き」表すみれ、ビッグTシャツから美脚スラリ「ほっそりしてる」「可愛すぎて言葉失う」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた表すみれが5月8日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」参加美女「ほっそりしてる」美脚際立つビッグシャツ姿
4月29日に17歳の誕生日を迎えた表は「お誕生日に送っていただいたお手紙やプレゼント受け取りました 遅くなってごめんなさい。しあわせですありがとう」とコメント。黒縁メガネをかけ、グレーの長袖インナーに白いビッグTシャツを合わせたコーディネートを披露した。夜の街並みをバックに、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「コーデセンスが神」「ほっそりしてる」「メガネ似合ってる」「天使」「脚綺麗すぎる」「可愛すぎて言葉失う」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。表は、「夏休み編2025」「チェンマイ編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」参加美女「ほっそりしてる」美脚際立つビッグシャツ姿
◆表すみれ、ビッグTシャツから美脚スラリ
4月29日に17歳の誕生日を迎えた表は「お誕生日に送っていただいたお手紙やプレゼント受け取りました 遅くなってごめんなさい。しあわせですありがとう」とコメント。黒縁メガネをかけ、グレーの長袖インナーに白いビッグTシャツを合わせたコーディネートを披露した。夜の街並みをバックに、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
◆表すみれの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「コーデセンスが神」「ほっそりしてる」「メガネ似合ってる」「天使」「脚綺麗すぎる」「可愛すぎて言葉失う」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。表は、「夏休み編2025」「チェンマイ編」に参加した。（modelpress編集部）
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