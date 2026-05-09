東京競馬場

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　5月9日、東京競馬場で行われた11R・エプソムカップ（G3・4歳上オープン・芝1800m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、トロヴァトーレ（牡5・美浦・鹿戸雄一）が勝利した。ハナ差の2着に5番人気のステレンボッシュ（牝5・美浦・宮田敬介）、3着に10番人気のレガーロデルシエロ（牡5・美浦・栗田徹）が入った。勝ちタイムは1:45.3（良）。

　1番人気でD.レーン騎乗、サクラファレル（牡4・美浦・堀宣行）は、5着敗退。

【東京新聞杯】ルメール騎乗 トロヴァトーレが重賞2勝目

桜花賞馬・ステレンボッシュが抜け出したところで…

　C.ルメール騎乗の2番人気、トロヴァトーレが東京新聞杯からの連勝で重賞3勝目をマークした。直線では桜花賞馬ステレンボッシュが早めに抜け出し、そのまま押し切るかと思われたが、その後ろで虎視眈々と機をうかがっていたトロヴァトーレが強襲した。ゴール前で一気に差を詰めると、最後は測ったような差し切り。絶妙なタイミングで追い出したルメール騎手の手綱さばきが光った。

トロヴァトーレ　16戦8勝
（牡5・美浦・鹿戸雄一）
父：レイデオロ
母：シャルマント
母父：エンパイアメーカー
馬主：サンデーレーシング
生産者：ノーザンファーム

【全着順】
1着　トロヴァトーレ　C.ルメール
2着　ステレンボッシュ　戸崎圭太
3着　レガーロデルシエロ　岩田康誠
4着　マジックサンズ　横山和生
5着　サクラファレル　D.レーン
6着　カラマティアノス　津村明秀
7着　シルトホルン　大野拓弥
8着　ジュタ　佐々木大輔
9着　ジュンブロッサム　荻野極
10着　センツブラッド　横山武史
11着　サブマリーナ　武豊
12着　マイネルモーント　丹内祐次
13着　エピファニー　杉原誠人
14着　マテンロウレオ　横山典弘
15着　オニャンコポン　菅原明良
16着　ストレイトトーカー　田辺裕信
17着　オクタヴィアヌス　北村宏司