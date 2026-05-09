「こんな転生は嫌だ!!」人間が猫に飼われる？人猫逆転ストーリーに、トイレを覗かれる猫の気持ちがちょっぴりわかる!?【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ふと気が付けばなぜか自分は牢屋の中、しかも「野良人間」と呼ばれ処刑待ち――そんな理不尽すぎる状況から始まるのが、新田せん(@nittasen)さんの異世界漫画だ。猫耳の種族が支配する世界では、人間は保護される側ではなく“処分される側”。軽妙なやり取りの裏に、ぞくりとする構図が潜む物語となっている。
主人公は状況も分からぬまま拘束され、「薄汚い野良人間に子猫たちが近づいて病気感染したら大変じゃ」と淡々と告げられる。「法律で野良人間はすべて処刑」とまで言われ、弁解の余地もない。どこかコミカルな言い回しとは裏腹に、現実世界の価値観をひっくり返した設定が強烈に響く。
■笑えるのにちょっと怖い逆転の発想
この発想のきっかけについて新田さんは、「猫がSNSでいろいろな姿をさらされているのを見て、立場を逆転させてみたくなった」と語る。たしかに、私たちは猫の無防備な姿を“かわいい”と共有しているが、もしそれが自分だったら――と考えると、一気に笑えなくなるではないか。この作品は、その微妙な境界をうまく突いてくる。
■冷酷になりきれない女王様
処刑を決める立場にある女王様も、ただの冷酷な存在ではない。「残酷であれ」と育てられながらも、人情(猫情？)が邪魔をして決断しきれない。そのどこか抜けた雰囲気が、緊張感の中にゆるさを生んでいる。シリアスな状況なのに、ふっと笑ってしまうのはこのキャラクター性によるところが大きい。
■過酷な状況でも主人公は妙に前向きマイペース
今後について新田さんは「続編の予定はない」としつつも、主人公は「牢屋でもあの調子で幸せに暮らしていくのでは」と語られている。絶体絶命の状況でもどこかマイペースな主人公の姿が、この物語をただの悲劇で終わらせない。
■“見られる側”になると気持ちはどう変わる？
作中には「チンスタ」と呼ばれるSNSも登場し、女王様は野良人間の姿を撮影して投稿しているという。普段は見る側である人間が、見られる側になったとき何を感じるのか。その視点の転換こそが、この作品の核にあるテーマだ。
かわいいの裏側にある残酷さと、それでも漂うユーモア。読み進めるほどに、笑っていいのか迷う独特の読後感が残る一作である。
取材協力：新田せん(@nittasen)
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