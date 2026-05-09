Snow Manラウール、“実力と評価”への葛藤を吐露 ダンスに向き合う理由に「なんの忖度もない世界で証明したい」
9人組グループ・Snow Manのラウールが、8日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルに出演。ダンス天才姉妹ほなつ（現在中学1年）・ゆいな（現在高校2年）との3人で組んだダンスチーム“Bumpy”として世界大会への切符をかけた日本予選への4ヶ月に密着の中で、名実ともにトップアイドルとなった現在の“実力と評価”への葛藤を吐露。ダンスに向き合う理由を明かした。
【写真】再びダンス世界一を目指すラウール＆天才姉妹による“Bumpy”
今回“Bumpy”は、1年4ヶ月ぶりに再始動。3人が挑む『WORLD HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP』は、世界50カ国以上、約6万人のダンサーが参加する世界最高峰のダンス大会。前回、2024年の日本予選大会で1位を獲得し世界大会への切符を獲得したが、ラウールの腰の負傷というアクシデントで泣く泣く世界大会を辞退することに。そんな“Bumpy”が1年4ヶ月ぶりに集結し、再び世界一に挑戦した。
日本予選大会1週間前には、チームで3日間の合宿を敢行。ダンスを1時間全力で踊り続けるなど、体を酷使する環境となったが、練習前や合間には専属トレーナーとともに体のケアをするラウールの姿があった。実は前回のけがをきっかけに、専属トレーナーをつけ、1年半の間けがをしない体作りに努めてきたという。
ここまでダンスに向き合う理由について、ラウールは「芸能界ってめっちゃ不思議で、自分のリアルな現在地を確かめることが非常にむずかしい世界」と吐露。さまざまな記録を叩き出し、名実ともにトップアイドルとなったが、「グループに俺は本当の自信を持っているつもりなんだけど」と力を込めつつ、「それ以上のものを与えられてしまう瞬間がある」とSnow Manという名前が前に出すぎて実力以上に評価されるときがあると眉をひそめた。
また前回の挑戦から「Snow Manが大きくなるにつれて『気に入らない』と思う人が増えていく」と変化を感じているとし、「その色眼鏡をかけた人の前に自信を持って立つために抗っていく行動。なんの忖度もない世界で証明したい。自信を持っているダンスだけは何も言わせないっていう気持ちもある」と熱く燃える闘志をのぞかせた。
この日の放送では、Snow Manのメンバー（目黒蓮はドラマ『SHOGUN 将軍』撮影のため不在）のほか、スタジオゲストの木村佳乃、TAKAHIROも固唾（かたず）をのんで“Bumpy”の挑戦を見守った。
今回“Bumpy”は、1年4ヶ月ぶりに再始動。3人が挑む『WORLD HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP』は、世界50カ国以上、約6万人のダンサーが参加する世界最高峰のダンス大会。前回、2024年の日本予選大会で1位を獲得し世界大会への切符を獲得したが、ラウールの腰の負傷というアクシデントで泣く泣く世界大会を辞退することに。そんな“Bumpy”が1年4ヶ月ぶりに集結し、再び世界一に挑戦した。
日本予選大会1週間前には、チームで3日間の合宿を敢行。ダンスを1時間全力で踊り続けるなど、体を酷使する環境となったが、練習前や合間には専属トレーナーとともに体のケアをするラウールの姿があった。実は前回のけがをきっかけに、専属トレーナーをつけ、1年半の間けがをしない体作りに努めてきたという。
ここまでダンスに向き合う理由について、ラウールは「芸能界ってめっちゃ不思議で、自分のリアルな現在地を確かめることが非常にむずかしい世界」と吐露。さまざまな記録を叩き出し、名実ともにトップアイドルとなったが、「グループに俺は本当の自信を持っているつもりなんだけど」と力を込めつつ、「それ以上のものを与えられてしまう瞬間がある」とSnow Manという名前が前に出すぎて実力以上に評価されるときがあると眉をひそめた。
また前回の挑戦から「Snow Manが大きくなるにつれて『気に入らない』と思う人が増えていく」と変化を感じているとし、「その色眼鏡をかけた人の前に自信を持って立つために抗っていく行動。なんの忖度もない世界で証明したい。自信を持っているダンスだけは何も言わせないっていう気持ちもある」と熱く燃える闘志をのぞかせた。
この日の放送では、Snow Manのメンバー（目黒蓮はドラマ『SHOGUN 将軍』撮影のため不在）のほか、スタジオゲストの木村佳乃、TAKAHIROも固唾（かたず）をのんで“Bumpy”の挑戦を見守った。