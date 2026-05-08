◇パ・リーグ ロッテ5―6ソフトバンク（2026年5月8日 みずほPayPayドーム）

2点リードの9回に4番手として登板したクローザーの横山が大誤算で悪夢の逆転サヨナラ負け。4連敗で20敗に到達し、借金も今季ワーストの7に膨らんだ。

先発の広池は3回2死二塁から近藤に先制ソロを浴びたが、6回を4安打3失点と力投。宮崎出身の九州男児は昨年8月15日以来となる福岡で勝利投手の権利を持ってマウンドを降りたが、先発としての初勝利をつかめなかった。

打線はソフトバンクの9安打を上回る13安打。2回1死二塁、3回無死満塁、そして4回1死一、三塁で無得点とチャンスを逃し続けたが、この試合2度目の無死満塁となった6回に友杉が、チームにとって3日の西武戦の8回以来34イニングぶりの適時打となる右前打を放つと、代打・佐藤が右翼線へ2点二塁打、さらに1死二、三塁から藤原が左前2点適時打と一挙5点を奪って1度は逆転した。

それだけに悔やまれる敗戦となったが、サブロー監督は「（横山は）今まで頑張ってくれてたんでね。こういうことも年に数回はあるかなと思うんで。仕方ないですね」と右腕を擁護。「中8日空いていたので、それがちょっと不安材料ではあったんですけど、クローザーなんで最後までいかせました」と説明した。

ようやくつながった打線については「点は取れたんで、ちょっとホッとはしてるかもしれませんね。僕自身も」と振り返り、「良いところもいっぱいありましたしね。ベンチの雰囲気も良かったし」と前を向いた。