【Yahoo!フリマ・Yahoo!オークション「ハッピーセット ちいかわ」の出品を禁止】 5月8日 発表

LINEヤフーは、フリマアプリ「Yahoo!フリマ」およびオークションサイト「Yahoo!オークション」において、5月15日より発売開始のマクドナルド「ハッピーセット ちいかわ」の出品を禁止することを発表した。

近年、発売直後を中心に需要が集中し、一部の不正な買い占めや高額転売により、一般のユーザーが適正な価格で商品を購入しにくい状況が問題となっている。こうした状況は購入機会の不公平を生むだけでなく、取引価格の高騰や混乱を招くなど、取引環境全体に影響を及ぼしているため、より一貫性と透明性のある対応が必要であると判断し、本ポリシーを策定しているとのこと。

「ハッピーセット ちいかわ」は、その話題性の高さから取引環境の混乱を招くおそれがあるため、同社の転売対策ポリシーに基づき、発売後一定期間の出品を禁止する措置を行なう。

出品禁止期間に出品された対象商品は、同社にて出品削除等の措置を実施するほか、アカウントの利用停止などを含む対応を行なう場合がある。出品禁止期間は、取引環境の動向などを鑑み同社にて適宜見直され、ヘルプページが更新される。

□「転売対策ポリシー」

□「転売対策ポリシー策定」プレスリリース

Yahoo!フリマ・Yahoo!オークション「マクドナルド『ハッピーセット ちいかわ』」出品禁止 詳細

対象商品：マクドナルド「ハッピーセット ちいかわ」（5月15日 発売）

禁止期間：一定期間

※出品が可能となる際には、改めて告知される。

□「転売対策」ヘルプページ

【対象となるガイドライン】

【Yahoo!フリマガイドライン細則】

B.出品禁止物

転売商材として取引環境の混乱を招くおそれがあるものであって、当社が別途指定するもの（以下「対象商品」といいます）

【Yahoo!オークションガイドライン細則】

B.出品禁止物

転売商材として取引環境の混乱を招くおそれがあるものであって、当社が別途指定するもの（以下「対象商品」といいます）対象商品や出品禁止とする期間については、以下のページをご確認ください。

□対象商品確認ページ

※取引環境の混乱を招くおそれがあるものとは、商品が高い注目度を持ち、高額転売商材としての需要が大きく、買い占めや価格の高騰など取引環境の混乱をもたらす可能性が高いものをいいます。

※対象商品は、製造販売元が一定の効果のある対策を講じていること、転売需要が著しく高いと判断できること等を条件に、個別の判断を経て決定します。

【注意事項】

ガイドラインに抵触すると当社が判断した場合には、商品削除等の措置を実施するほか、アカウントの利用停止などを含む厳しい対応を行なう場合がございます。