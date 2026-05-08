ＪＲ東日本は宮城県の気仙沼線で運行するＢＲＴ（バス高速輸送システム）で、特定の条件下でシステムが全ての運転操作を担う「レベル４」の自動運転の実証走行を、今月下旬にも始める方針を固めた。

気仙沼線は東日本大震災の津波で線路の一部が流失した路線で、公共交通の効率化や運転手不足解消に向けた取り組みの一環となる。

気仙沼線（走行区間７２・８キロ）は、被災後の２０１２年に一部区間をＢＲＴに転換した。２２年１２月からはハンドルやアクセル、ブレーキ操作を部分的に自動化する「レベル２」での運行（同４・８キロ）を始め、運転手が不要とされる「レベル４」の導入に向けて準備を進めていた。

関係者によると、レベル４の実証走行は今月下旬〜７月頃、登米市から南三陸町までのバス専用道路約１５・５キロで週２日ほど行う。緊急時に備え、実証走行中は運転手が同乗する。最高速度は時速６０キロで、レベル４で達成すればＢＲＴ車両としては国内初という。

また、ＪＲ東は実証走行や今後の運行状況などを踏まえて、一般道でのレベル４の走行も２８年までに目指す方針という。気仙沼線沿線は少子高齢化が進み、利用者の減少が想定される。無人運転も可能なレベル４の導入を進めることで、公共交通機能の維持につなげたい考えだ。

ＪＲ東は２４年３月、国土交通省東北運輸局からＢＲＴの車両として東北で初めてレベル４の認可を受けていた。