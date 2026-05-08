さくらももこ公式ファンクラブ開設 『ちびまる子ちゃん』原作40周年を機に「これからも共に歩んでいくため」
漫画『ちびまる子ちゃん』40周年という節目を機に、作者・さくらももこさん（2018年死去）の公式ファンクラブ「さくらももこ OFFICIAL FAN CLUB」が8日、オープンした。
【写真】「日曜日の夕方にぴったりで大好きでした」『ちびまる子ちゃん』エンディング曲手掛けた斉藤和義に感謝を伝えたまる子
本ファンクラブは、これまで長きにわたり作品を支えてきたファンと、これからも共に歩み続けていくための新たな場として開設された。作品の世界観を大切にしながら、ファンとゆるやかにつながり、日常の中でさくらももこ作品にふれることができる公式コミュニティー。ここでしか出会えないコンテンツや体験を通じて、作品の魅力をより身近に感じられる場を目指す。
きょう8日正午12時〜6月30日午後11時59分までに入会すると、さくらももこOFFICIAL FAN CLUBオリジナル会員証がプレミアム仕様で届けられる。なお、7月1日午前0時以降の入会では、通常仕様となる。通常仕様の会員証デザインはサイト内で後日案内予定。
入会特典は、オリジナルデザインのファンクラブ会員証、ファンクラブ限定キャラクター図鑑（豆本サイズ）。
ファンクラブ特典は、ここでしか読めないオリジナル会報誌（年1回）、オリジナルデザインのグリーティングカード（年1回）、デジタル壁紙配布ほか、充実のデジタルコンテンツ（随時）、会員限定イベントの優待（随時）。
また、入会費は1100円（税込／初回のみ）、年会費は5500円（税込／年）となる。
『ちびまる子ちゃん』は、小学3年生の女の子・さくらももこ（通称まる子）と友人や家族とのさりげない日常がユーモアたっぷりに描かれる。1990年にアニメ放送が開始されて以降、作者の少女時代の体験をもとにしたどこか懐かしさを感じるエピソードや、まる子の等身大の姿が世代を問わず多くのファンに親しまれ、国民的アニメとして長年にわたって愛され続けている。
■さくらプロダクションからのメッセージ
原作40周年という節目に、これまで作品を愛してくださった皆さまへ感謝を込めて、そしてこれからも共に歩んでいくための場所として、本ファンクラブを開設いたしました。日常の中にある小さな幸せや、くすっと笑える瞬間を、これからも皆さまと分かち合っていけることを願っています。
【写真】「日曜日の夕方にぴったりで大好きでした」『ちびまる子ちゃん』エンディング曲手掛けた斉藤和義に感謝を伝えたまる子
本ファンクラブは、これまで長きにわたり作品を支えてきたファンと、これからも共に歩み続けていくための新たな場として開設された。作品の世界観を大切にしながら、ファンとゆるやかにつながり、日常の中でさくらももこ作品にふれることができる公式コミュニティー。ここでしか出会えないコンテンツや体験を通じて、作品の魅力をより身近に感じられる場を目指す。
入会特典は、オリジナルデザインのファンクラブ会員証、ファンクラブ限定キャラクター図鑑（豆本サイズ）。
ファンクラブ特典は、ここでしか読めないオリジナル会報誌（年1回）、オリジナルデザインのグリーティングカード（年1回）、デジタル壁紙配布ほか、充実のデジタルコンテンツ（随時）、会員限定イベントの優待（随時）。
また、入会費は1100円（税込／初回のみ）、年会費は5500円（税込／年）となる。
『ちびまる子ちゃん』は、小学3年生の女の子・さくらももこ（通称まる子）と友人や家族とのさりげない日常がユーモアたっぷりに描かれる。1990年にアニメ放送が開始されて以降、作者の少女時代の体験をもとにしたどこか懐かしさを感じるエピソードや、まる子の等身大の姿が世代を問わず多くのファンに親しまれ、国民的アニメとして長年にわたって愛され続けている。
■さくらプロダクションからのメッセージ
原作40周年という節目に、これまで作品を愛してくださった皆さまへ感謝を込めて、そしてこれからも共に歩んでいくための場所として、本ファンクラブを開設いたしました。日常の中にある小さな幸せや、くすっと笑える瞬間を、これからも皆さまと分かち合っていけることを願っています。
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