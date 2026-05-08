野外ロックフェス＜中津川 WILD WOOD 2026＞が9月19日および20日の2日間、岐阜県中津川公園内特設ステージで開催される。自然と音楽を愛する人々が集う同フェスの第4弾出演アーティストが発表となった。

アナウンスされたのは、神はサイコロを振らない、ヤングスキニー、スガ シカオ、moon drop、黒木渚、Original Love & CADEJO、土岐麻子×和田唱×川口大輔といった計7組。日本武道館公演を成功させた神はサイコロを振らないとヤングスキニーが昨年に続いて出演が決定した。

2027年のデビュー30周年に向けて精力的な活動が予定されているスガ シカオはバンドセットで登場。2026年にメジャーデビュー35周年を迎えるOriginal Love田島貴男は韓国のオルタナティヴバンドCADEJOと共に“Original Love & CADEJO”で極上のグルーヴを鳴らす。

三重県伊勢市発のmoon dropは中津川初出演。黒木渚は2015年以来の中津川出演となる。

そして、長年の友人であり、音楽的な共通項も多い3人“土岐麻子×和田唱×川口大輔”の共演が決定。中津川ならではの貴重なセッションも展開されるとのことだ。

“野外フェス発祥の地・中津川に誕生した新たなフェス”として初開催となった昨年の＜中津川 WILD WOOD 2025＞は、2日間で約3万人を動員。2026年は5連休となるシルバーウィークの冒頭2日間にわたって開催される。

チケットのファミリーマート先行受付は本日5月8日12:00より。2日通し券ほか、キャンプサイトや場外駐車場とのセット券も販売される。さらに、キャンプ宿泊に便利なシンプルキャンプのセットに場外駐車場が付いた新セット券が追加された。また、フェス運営をサポートするボランティアスタッフや出店の募集もスタートしている。

■＜中津川 WILD WOOD 2026＞

9月19日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月20日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川1683-797

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定 ※各日

▼出演アーティスト ※A-Z順

10-FEET、浅井健一、THE CHERRY COKE$、dustbox、FOMARE、GLIM SPANKY、HEY-SMITH、Hump Back、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、黒木渚、黒夢、Lucky Kilimanjaro、moon drop、ねぐせ。、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、Omoinotake、Original Love & CADEJO、Penthouse、礼賛、レトロリロン、ストレイテナー、スガ シカオ、水曜日のカンパネラ、土岐麻子×和田唱×川口大輔、ユニコーン、ヤバイTシャツ屋さん、ヤングスキニー …and more！

※日割りは後日発表

▼チケット(全て税込)

・2日通し券 ￥19,800

・中高生割 2日通し券 ￥13,200

※リストバンド交換時に年齢確認をさせていただきます。

※学生証・マイナンバーカードなど年齢がわかる身分証明書をご持参ください。

・オートキャンプ＋2日通し券 ￥63,800〜

※キャンプサイト(特大)＋テント横付け駐車場＋2日通し券

・コンフォートキャンプ＋2日通し券 ￥38,500〜

※キャンプサイト＋場内駐車場＋2日通し券

・シンプルキャンプ＋2⽇通し券＋場外駐車場2日券 \36,300〜

・シンプルキャンプ＋2日通し券 ￥28,600〜

※キャンプサイト(駐車場なし)＋2日通し券

・場外駐車場2日券＋2日通し券 ￥27,500〜

※セット販売の入場券は中高生割対象外となります。

※お連れ様が中高生割の場合は、別途中高生割2日通し券をご購入ください。

【ファミリーマート先行 ※先着販売】

受付期間：5月8日(金)12:00〜6月1日(月)23:59

受付URL：https://eplus.jp/wildwood2026/

【中津川市へのふるさと納税返礼品：入場券】

2日通し券(大人1名分)：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/21206/6657956

2日通し券(大人1名、中高生1名)：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/21206/6657963

主催：中津川 WILD WOOD実行委員会



【2025年の模様】

▶＜中津川 WILD WOOD 2025＞クイックレポート

▶＜中津川 WILD WOOD 2025＞フォトギャラリー