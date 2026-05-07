老舗精肉店、山長ハムの再生劇。「純白のビアンカ」を武器に全国展開パートナーを募集



佐藤食肉のグループ会社である山長ハムは、2025年度の売上高がグループ参入時の約7倍となる7億円規模に到達する見込みであることを発表した。

さらなる躍進を目指し、フラッグシップ商品「なまらハム」の誕生ストーリーを公開するとともに、全国展開を加速させるための販売パートナーを広く募集している。

父の修行先を守りたい、事業承継から始まった再生劇

佐藤食肉現代表の父である先代が、精肉業界を志し修行を積んだ場所が加茂市の老舗・山長ハムだった。1947年の創業以来、良質な国産豚肉を使用し、添加物を最小限に抑えたシンプルな製法を守り続けてきた山長ハムは、現在の佐藤食肉を支える知識や技術、そして食肉に向き合う真摯な姿勢の土台を築いてくれた存在といえる。

2019年に佐藤食肉は、世話になったという山長ハムが経営の危機にあると聞き、「この技術を絶やしてはならない」という一心でグループへの迎え入れを決断。しかしその直後に新型コロナウイルスの猛威が襲った。

不幸を待つビジネスからの脱却

佐藤食肉が収益構造を分析すると、地元密着型の営業スタイルゆえに売上の9割が冠婚葬祭の引き出物や供物に依存していることが判明。冠婚葬祭の需要が消失し売上が激減したという。

佐藤食肉は、「地域の需要に応える大切な仕事だが、人の不幸を待つようなモデルでは心から攻めの経営ができない」と考え、抜本的な業態転換に着手。佐藤食肉が持つ「量販店への供給網」と「ECサイトのノウハウ」を山長ハムの技術に掛け合わせ、スーパーなどの小売展開とネット通販へ一気に事業を拡大させた。

看板商品「なまらハム」の誕生



転換の要となったのが、ブランド豚「純白のビアンカ」を活用した商品開発だ。山長ハムが守り続けてきた伝統の職人技を最高級の食材に注ぎ込んで誕生したのが、看板商品「なまらハム」である。

商品名の「なまら」は新潟弁で「すごい」「とても」を意味する。その名の通り、原料は冷凍肉を一切使わず生肉から製造。解凍時に旨味成分(ドリップ)が逃げ出すのを防ぎ、「純白のビアンカ」のジューシーさを一滴も逃さず閉じ込めている。

肉のカットは職人の手作業で、素材の柔らかさを楽しめるこだわりのサイズに仕上げられ、最新鋭の設備による徹底した衛生・品質管理体制のもと安心・安全な状態で届けている。



1本280g、3本セットで価格は3,024円(税込)。贈答にも最適な特製化粧箱に入って届く。



「なまらハム」のおすすめの食べ方は、厚めにスライスして軽くお酒を振り電子レンジで1分加熱するというもの。

甘い脂がジュワッと溶け出し肉の風味をダイレクトに味わえるという。

原料のブランド豚「純白のビアンカ」とは

「純白のビアンカ」は、新潟の銘品「ヤスダヨーグルト」の製造過程で生まれる栄養豊富なホエイ(乳清)をエサに育ったブランド豚。透き通るような白い脂と、さらりとした甘みが特徴だ。

5月3日(日)放送のフジテレビ系特番「BEEF or FISH？-松岡修造の究極2択グルメSHOW-」にて、新潟を代表する「幻の豚肉」として紹介された実績をもつ。

新潟から全国へ、販売パートナーを募集

山長ハムは「なまらハム」を主力に、従来の地域密着型の営業体制から量販店・ECサイトという新たな販路を確立。売上高はグループ参入時の約9,500万円から7億円規模へのV字回復を遂げたという。

地域に根ざした老舗の技術を次世代へつなぐため、テレビ放送による全国的な認知拡大を機にさらなる販路拡大を目指しており、販売パートナーを広く募集している。「まずはその味を確かめてみたい」という人は公式オンラインショップから購入可能だ。

売上9割減から、7億円へV字回復！老舗精肉店が作るこだわりの「なまらハム」を味わってみては。

佐藤食肉公式オンラインショップ：https://sato-mc-shop.com

(丸本チャ子)