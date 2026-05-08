鹿児島県内の70代の女性が、警察官や検事を名乗る男に現金や金、暗号資産あわせておよそ1億3300万円をだまし取られました。

自宅の固定電話に警察官を名乗る男から電話

県警によりますと、被害にあったのは県内に住む70代の女性です。

女性は去年10月、自宅の固定電話に警察官を名乗る男から電話があり「元銀行員の男を詐欺で逮捕したら、あなたの通帳を持っていた。あなたは重要参考人」といわれました。そして電話を替わった検事を名乗る男から「捜査に協力し守秘義務を守りなさい」といわれLINEへ誘導されました。

「開示請求のため、金を国税局に預けなければいけない」

その後「逮捕されないため」などと言われ現金600万円と暗号資産6000万円を送金。さらに「開示請求のため、金を国税局に預けなければいけない」と言われ2.8キロの金、6700万円相当を指定された場所に置きだまし取られました。

女性の被害総額は1億3300万円です。

県警は警察を名乗る者から「捜査対象となっている」などと言われたら電話を切り、相談専用電話「♯9110」や最寄りの警察署への相談を呼びかけています。

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