乃が美×ウルトラマン第3弾「バルタン星人」テーマの食パンが登場
乃が美ホールディングスは4月29日、ウルトラマンとのコラボ第3弾として、バルタン星人をテーマにした「焙煎ライ麦カフェオレ『生』食パン」を、高級「生」食パン専門店『乃が美』で発売した。
焙煎ライ麦カフェオレ『生』食パン
今回のコンセプトは「宇宙規模の旨みと香り」。看板商品「創業乃が美」の生地に、香ばしい焙煎ライ麦全粒粉とコクのある黒糖を加え、中にはやさしい甘みのカフェオレクリームを巻き込んだ。トーストすることで焙煎の香りが一層引き立つ、奥深い味わいに仕上げている。価格はハーフサイズ(1斤)で1,500円。
購入特典として、連結可能なオリジナルチャーム(全5種)をランダムでプレゼントする。チャーム全種がそろうコンプリートセット(8,200円)も展開する。
焙煎ライ麦カフェオレ『生』食パン
今回のコンセプトは「宇宙規模の旨みと香り」。看板商品「創業乃が美」の生地に、香ばしい焙煎ライ麦全粒粉とコクのある黒糖を加え、中にはやさしい甘みのカフェオレクリームを巻き込んだ。トーストすることで焙煎の香りが一層引き立つ、奥深い味わいに仕上げている。価格はハーフサイズ(1斤)で1,500円。
購入特典として、連結可能なオリジナルチャーム(全5種)をランダムでプレゼントする。チャーム全種がそろうコンプリートセット(8,200円)も展開する。