会えなくても愛は伝わる。男性の“本気か遊びか”がわかる行動
遠距離や多忙など、会う頻度が少ない関係では「私たちって大丈夫？」と不安になるのも自然なこと。でも、そんな会えない時間にこそ、男性の“本気具合”がわかるものです。そこで今回は、男性の“本気か遊びか”がわかる行動を紹介します。
メッセージに“心”がこもっている
たとえ毎日のやりとりが多くなくても、送られてくるLINEの内容が丁寧で、あなたを気遣う言葉があるなら、それは彼なりの愛情表現。「疲れてない？」「今日こんなことがあったよ」など、心の距離を埋めようとする姿勢が見えるのは、あなたが本命の証です。
“つながる手段”を大切にしてくれる
「次はこのドラマ一緒に見よう」「ビデオ通話しよう」など、会えない時間を補う工夫があるかもポイント。実際に会えなくても、あなたと“気持ちがつながっている”時間を持とうとしてくれる男性は、本気であなたとの関係を大切にしています。
自然と未来の話が出てくる
「来月どこか行こうか」「そのうちそっちに引っ越すかも」など、将来の計画をチラッとでも口にするのは、関係を継続したいという意志の表れ。本命女性にしか見せない“未来のビジョン”があるなら、男性の中であなたの存在は特別ということです。
彼が会えない時間をどう埋めてくれるか、どんな言葉をくれるか。そこに“本気”かどうかのヒントが詰まっているので、ぜひチェックしてみてくださいね。
🌼恋が始まる。男性が「彼女のことが好き」と感じる瞬間