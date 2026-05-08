日本相撲協会は８日、東京・両国国技館で大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）の取組編成会議を開き、２日目までの取組が決まった。

出場か注目された横綱大の里（二所ノ関）、かど番の大関安青錦（安治川）はともに休場することになった。

大の里の師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）は「状態が上がらない。部屋で若い衆をも圧倒できなかった」と説明。痛めた左肩の状態を「徐々に良くなっているが、かみ合わなかった」と明かした。７月の名古屋場所での復活に意欲を示しているという。

師匠の安治川親方（元関脇安美錦）から休場を伝えられたという、浅香山審判部長（元大関魁皇）は「残念だがケガを治して強い姿を見せてもらいたい」と話した。安青錦は新関脇だった昨年九州場所で初優勝し、大関に昇進。今年１月の初場所では新大関優勝を果たした。初場所で綱とりに挑んだが序盤で左足小指を痛め、７勝８敗と自身初の負け越し。春巡業は左足小指骨折のため途中離脱。６日の稽古では左足首を痛めていた。安青錦が休場するのは入門以来初。途中出場せず、負け越しが決まれば大関から陥落する。

大の里は昨年１１月の九州場所で左肩を痛めて千秋楽を休場。３月の春場所は初日から３連敗を喫し、４日目から左肩痛のため休場した。春巡業も相撲を取る稽古は行わず、左肩痛の影響で途中離脱した。１日の稽古総見は土俵に上がらず早退した。大の里が初日から休場するのは入門以来初めて。