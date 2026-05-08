新幹線をはじめJR各線の起点駅であり、鉄道網の心臓部ともいえる東京駅。交通の要衝ということに加えて駅周辺はビジネスや商業の中心地でもあり、日々多くの人が行き交っている。さらに近年の再開発で街は進化を続けており、2026年2月には駅前に51階建て複合施設「TOFROM YAESU TOWER（トフロム ヤエス タワー）」が竣工した。今回はそんな東京駅まで30分圏内にある、中古マンションの価格相場が安い駅をランキング。「一人暮らし向け」と「二人暮らし・ファミリー向け」、それぞれの価格相場が安い駅をさっそくチェック！

東京駅から30分圏内にある中古マンションの価格相場が安い駅

【一人暮らし向け TOP14（15駅）】

順位／駅名／価格相場（主な路線名／駅所在地／東京駅までの所要時間／乗り換え回数）

1位 蕨 3080万円（JR京浜東北・根岸線／埼玉県蕨市／28分／1回）

2位 三河島 3850万円（JR常磐線／東京都荒川区／12分／0回）

3位 三ノ輪 3980万円（東京メトロ日比谷線／東京都台東区／19分／1回）

3位 三ノ輪橋 3980万円（都電荒川線／東京都荒川区／27分／1回）

5位 南千住 4030万円（JR常磐線／東京都荒川区／15分／0回）

6位 町屋 4380万円（京成本線／東京都荒川区／19分／2回）

7位 赤羽 4389.5万円（JR東北本線／東京都北区／16分／0回）

8位 王子 4430万円（JR京浜東北・根岸線／東京都北区／22分／0回）

9位 西巣鴨 4490万円（都営三田線／東京都豊島区／24分／0回）

10位 川崎 4530万円（JR東海道本線／神奈川県川崎市幸区／18分／0回）

11位 京急蒲田 4540万円（京急本線／東京都大田区／27分／1回）

12位 日暮里 4600万円（JR常磐線／東京都荒川区／9分／0回）

13位 蒲田 4685万円（JR京浜東北・根岸線／東京都大田区／21分／1回）

14位 板橋 4780万円（JR埼京線／東京都板橋区／25分／1回）

14位 笹塚 4780万円（京王線／東京都渋谷区／23分／1回）

※16位以降は記事末に掲載

【二人暮らし・ファミリー向け TOP15】

順位／駅名／価格相場（主な路線名／駅所在地／東京駅までの所要時間／乗り換え回数）

1位 竹ノ塚 3690万円（東武伊勢崎線／東京都足立区／30分／2回）

2位 下総中山 3700万円（JR総武線／千葉県船橋市／26分／1回）

3位 戸田 3780万円（JR埼京線／埼玉県戸田市／29分／1回）

3位 松戸 3780万円（JR常磐線／千葉県松戸市／26分／0回）

3位 青井 3780万円（つくばエクスプレス／東京都足立区／24分／1回）

6位 六町 3790万円（つくばエクスプレス／東京都足立区／26分／1回）

7位 扇大橋 3889万円（日暮里・舎人ライナー／東京都足立区／30分／1回）

8位 西川口 3930万円（JR京浜東北・根岸線／埼玉県川口市／25分／1回）

9位 梅島 3980万円（東武伊勢崎線／東京都足立区／28分／1回）

10位 西船橋 4039万円（JR京葉線／千葉県船橋市／29分／0回）

11位 戸田公園 4089万円（JR埼京線／埼玉県戸田市／27分／1回）

12位 五反野 4150万円（東武伊勢崎線／東京都足立区／26分／1回）

13位 蕨 4180万円（JR京浜東北・根岸線／埼玉県蕨市／28分／1回）

14位 西新井 4200万円（東武伊勢崎線／東京都足立区／26分／1回）

15位 国道 4239万円（JR鶴見線／神奈川県横浜市鶴見区／30分／2回）

※16位以降は記事末に掲載

「一人暮らし向け」1位は、タイパのいい「日本一のコンパクトシティ」

「一人暮らし向け（専有面積20平米以上〜50平米未満）」中古マンションの価格相場が最も安かったのは、埼玉県蕨市にあるJR京浜東北・根岸線の蕨（わらび）駅で価格相場は3080万円。赤羽駅に出てからJR上野東京ライン直通の東北本線に乗り換えると、計約28分で東京駅に到着する。JR京浜東北・根岸線1本で、日暮里駅や上野駅などを経由しつつ約34分で東京駅に行くことも可能だ。

蕨駅（画像／PIXTA）

1位・蕨駅が位置する蕨市は日本一小さな「市」で、その特色を活かして「コンパクトシティ蕨」とうたっている。蕨駅の西口側・東口側の両方に商店街が広がり、周辺には複数のスーパーや飲食店がそろっている。2023年に新庁舎が開庁した市役所を含め、蕨駅から徒歩15分圏内に日常生活に必要なスポットが集積し、タイパ（タイムパフォーマンス）のいい生活ができそうだ。東口駅前から自転車を10分ほど走らせると、「イオンモール川口前川」に行けるのも魅力的。また、駅西口側では再開発も進行中で、新たに整備される駅前広場に面して行政センターや図書館、商業施設、住宅を備えた地上28階建てのツインタワーが2027年7月に竣工予定だ。

三河島駅（画像／PIXTA）

2位は東京都荒川区のJR常磐線・三河島駅で、価格相場は3850万円。JR上野東京ライン直通の常磐線に乗ると、東京駅までわずか約12分！ 三河島駅の改札を出た先は車が行き交う尾竹橋通り。沿道にはスーパーやドラッグストア、飲食店など多彩な商店が立ち並んでいる。この通りを北上しつつ10分ほど歩くと、京成本線・新三河島駅にたどり着く。また、駅の東側を通る尾竹橋通りではなく、駅から西南方面に向かって15分も歩くと、JR常磐線で1駅目の日暮里駅（12位・価格相場4600万円）に到着。日暮里駅周辺の商店街や、手芸用品店が軒を連ねる日暮里繊維街にもアクセスしやすい環境でありつつ、日暮里駅周辺よりも価格相場がグッとリーズナブルな三河島駅は穴場な街といえるかもしれない。

三ノ輪橋駅（画像／PIXTA）

3位には価格相場3980万円で、東京メトロ日比谷線・三ノ輪駅と、都電荒川線・三ノ輪橋駅の2駅がランクイン。三ノ輪駅は東京都台東区、三ノ輪橋駅は東京都荒川区に位置し、両駅間は歩いて8分ほど。三ノ輪駅から上野駅に出て、JR上野東京ラインに乗り換えると東京駅まで計約19分。それに三ノ輪橋駅〜三ノ輪駅間の徒歩約8分を加えて、三ノ輪橋駅から東京駅までは計約27分で到着する。また、三ノ輪駅・三ノ輪橋駅から2位の三河島駅までは歩いて20分ほどという近さだ。

三ノ輪駅・三ノ輪橋駅ともに国道4号と明治通りという大通りの交差点近くの立地だが、脇道に入ると下町情緒も感じる落ち着いた住宅街が広がっている。そんな三ノ輪エリアの名物は、全長約480ｍのアーケード商店街「ジョイフル三の輪」。食べ歩きしたくなる惣菜店や3代続く喫茶店など約80店舗が並ぶ商店街は昭和レトロな雰囲気が漂い、映画やドラマのロケ地としてもよく利用されているのだそう。このアーケード商店街以外にも駅周辺にはスーパーやドラッグストア、家電やインテリア用品も扱うディスカウントストアが点在。また、北東方面へ15分ほど歩くと5位にランクインしたJR常磐線・南千住駅（価格相場4030万円）へ。こちらの駅周辺まで行くとショッピングモールやホームセンターも利用可能だ。

「二人暮らし・ファミリー向け」上位には再開発に期待が高まる駅も

「二人暮らし・ファミリー向け（専有面積50平米以上〜80平米未満）」ランキングの1位は東京都足立区にある東武伊勢崎線・竹ノ塚駅で、価格相場は3690万円。東武伊勢崎線の普通列車で1駅目の西新井駅から急行に乗り換えて北千住駅へ。そこからJR上野東京ライン直通の常磐線に乗り継ぐと、計約30分で東京駅に到着する。東武伊勢崎線は東京メトロの日比谷線・半蔵門線と直通運転も行っているため、上野駅や銀座駅、渋谷駅にアクセスしやすいのも魅力だ。

竹ノ塚駅（画像／PIXTA）

竹ノ塚駅は数年来の高架化事業が実って、2022年3月に新駅舎となったほか、駅南北の「開かずの踏切」問題が解消。2024年には高架下に商業施設「エキア竹ノ塚」やスーパーのオープンを迎えている。そして2026年4月には高架下にトレーラーハウス型交流拠点「たけのつカー＆パーク」も誕生。今後は東口の駅前広場整備も検討されており、ますます利便性が高まりそうだ。駅周辺は複数の通りに商店街が広がり、スーパーから個人商店、飲食店や家電量販店までそろっている。ショッピングモールのような大型商業施設はなく地域密着型の店舗が住宅街と共存する街並みなので、落ち着いた暮らしが送れそうだ。

下総中山駅前（画像／PIXTA）

2位には千葉県船橋市のJR総武線・下総中山（しもうさなかやま）駅が、価格相場3700万円でランクイン。市川駅に出てからJR総武線の快速に乗り換えると、東京駅までは計約26分だ。駅北口を出るとスーパーや100円ショップ、各種クリニックが入ったショッピングビル「ミレニティ中山」があるほか、日蓮宗大本山の一つ「中山法華経寺」への参道が延びている。多彩な店舗が立ち並ぶ参道を300ｍほど歩くと京成線・京成中山駅があり、そこからさらに230ｍほど先の仁王門まで商店街が続いてにぎわっている。駅南口側にはスーパーから玩具・ベビー用品店や飲食店、映画館まで備えたショッピングモール「ニッケコルトンプラザ」も。家族で休日に訪れても楽しめるだろう。

3位には価格相場が同額の3780万円となった3駅がランクインした。埼玉県戸田市のJR埼京線・戸田駅、千葉県松戸市のJR常磐線・松戸駅、東京都足立区のつくばエクスプレス・青井駅だ。

戸田駅（画像／PIXTA）

JR埼京線・戸田駅は地理的にも機能的にも市の中心地で、駅から歩いて13分ほどの市役所をはじめ文化会館や中央図書館、スポーツセンターなど市の施設が駅周辺に点在している。スーパーを備えた駅直結の「ビーンズ戸田」、スーパーや書店、リユースショップが入った駅前商業施設「T-FRONTE」、家族連れにも人気の多彩な飲食店など商店も豊富。駅高架下には2025年、飲食店やレンタルスペースなど10区画からなる「ConecToda（コネクトダ）」も誕生している。また、戸田駅から歩いて15分ほどの場所に、子ども用品店や100円ショップなどの専門店フロアを備えたホームセンター「スーパービバホーム蕨錦町店」があるのも便利なところだ。

青井駅（画像／PIXTA）

3位になった3駅のうち東京駅までの所要時間が最短なのは青井駅。北千住駅からJR上野東京ライン直通の常磐線に乗り換えると、東京駅に計約24分でたどり着く。約24分という所要時間はトップ15のなかでも最短だ。青井駅周辺は複数棟の都営住宅も立ち並ぶ住宅街。駅北側の青井兵和通りには商店街が続き、日々の買い物に加えて月1回の朝市や8月の食べ・飲み歩きイベント「青井の夜会」でも地元住民に親しまれている。駅から北へ徒歩10分少々の幹線道路・環七沿いに出ると、家族で利用しやすい回転寿司などの飲食店や、家電量販店も。また、駅から北東方面に自転車を10分も走らせれば東京メトロ千代田線・北綾瀬駅へ。こちらの駅前には2026年6月に開業1周年を迎える「ららテラス北綾瀬」があり、大型フードコートを含めて50店舗ほどがそろっている。

松戸駅（画像／PIXTA）

もう一つの3位の駅、松戸駅は東京駅まで乗り換えずに行けるのが魅力。JR上野東京ライン直通の常磐線に乗れば東京駅まで約26分だ。水戸街道の宿場町として栄えた地にある松戸駅は、現在も千葉県松戸市を代表する交通の要衝。JRのほかに京成松戸線も乗り入れており、駅周辺を見ると駅ビル「アトレ松戸」や、子どもが遊んで学べるテーマパーク「リトルプラネット」を併設した複合商業施設「KITE MITE MATSUDO」をはじめ、大小の商業施設がひしめく繁華街として大いににぎわっている。また現在、駅改良工事も進行中で、2027年には駅南側に6階建ての駅ビルが開業予定だ。加えて駅東側の法務省総合庁舎跡地・相模台住宅（国家公務員宿舎）跡地の国有地を含む高台一帯では、再開発も行われている。商業・業務・文化施設や公園の整備が2027年の事業完了を目指して進行中とのことで、松戸はさらなる発展が期待されている。

●東京駅から30分圏内にある中古マンションの価格相場が安い駅

【一人暮らし向け 16位〜50位】

順位／駅名／価格相場（主な路線名／駅所在地／東京駅までの所要時間／乗り換え回数）

16位 高円寺 4790万円（JR中央線／東京都杉並区／21分／0回）

17位 阿佐ケ谷 4798.5万円（JR中央線／東京都杉並区／23分／0回）

18位 横浜 4799万円（JR東海道本線／神奈川県横浜市西区／27分／0回）

19位 入谷 4970万円（東京メトロ日比谷線／東京都台東区／17分／1回）

20位 浅草 4980万円（東京メトロ銀座線／東京都台東区／17分／1回）

20位 住吉 4980万円（東京メトロ半蔵門線／東京都江東区／15分／1回）

20位 西日暮里 4980万円（JR京浜東北・根岸線／東京都荒川区／15分／0回）

23位 新中野 5050万円（東京メトロ丸ノ内線／東京都中野区／25分／1回）

24位 浅草 5105万円（つくばエクスプレス／東京都台東区／19分／1回）

25位 中野 5180万円（JR中央線／東京都中野区／19分／0回）

26位 押上 5190万円（東京メトロ半蔵門線／東京都墨田区／19分／1回）

27位 戸越銀座 5280万円（東急池上線／東京都品川区／26分／2回）

28位 中野富士見町 5340万円（東京メトロ丸ノ内線／東京都中野区／27分／1回）

29位 落合 5380万円（東京メトロ東西線／東京都中野区／23分／1回）

29位 下板橋 5380万円（東武東上線／東京都豊島区／25分／1回）

29位 目白 5380万円（JR山手線／東京都豊島区／24分／1回）

32位 菊川 5398万円（都営新宿線／東京都墨田区／14分／1回）

33位 亀戸 5415万円（JR総武線／東京都江東区／12分／1回）

34位 要町 5430万円（東京メトロ副都心線／東京都豊島区／24分／1回）

35位 若松河田 5450万円（都営大江戸線／東京都新宿区／23分／1回）

36位 錦糸町 5480万円（JR総武線快速／東京都墨田区／8分／0回）

36位 田原町 5480万円（東京メトロ銀座線／東京都台東区／15分／1回）

36位 東新宿 5480万円（東京メトロ副都心線／東京都新宿区／24分／1回）

39位 荻窪 5499万円（JR中央線／東京都杉並区／26分／0回）

39位 下落合 5499万円（西武新宿線／東京都新宿区／28分／2回）

41位 幡ヶ谷 5540万円（京王新線／東京都渋谷区／26分／1回）

42位 武蔵小杉 5565万円（JR横須賀線／神奈川県川崎市中原区／17分／0回）

43位 清澄白河 5589万円（東京メトロ半蔵門線／東京都江東区／11分／1回）

44位 駒込 5610万円（JR山手線／東京都豊島区／19分／0回）

45位 蔵前 5680万円（都営浅草線／東京都台東区／16分／1回）

46位 千駄木 5755万円（東京メトロ千代田線／東京都文京区／16分／1回）

47位 新大久保 5790万円（JR山手線／東京都新宿区／21分／1回）

48位 池袋 5890万円（東京メトロ丸ノ内線／東京都豊島区／18分／0回）

48位 大塚 5890万円（JR山手線／東京都豊島区／23分／0回）

50位 武蔵小山 5915万円（東急目黒線／東京都品川区／29分／1回）

【二人暮らし・ファミリー向け 16位〜50位】

順位／駅名／価格相場（主な路線名／駅所在地／東京駅までの所要時間／乗り換え回数）

16位 四ツ木 4280万円（京成押上線／東京都葛飾区／30分／1回）

17位 堀切菖蒲園 4300万円（京成本線／東京都葛飾区／30分／2回）

18位 青砥 4398万円（京成本線／東京都葛飾区／28分／1回）

19位 浦安 4480万円（東京メトロ東西線／千葉県浦安市／29分／1回）

19位 鶴見 4480万円（JR京浜東北・根岸線／神奈川県横浜市鶴見区／25分／1回）

21位 綾瀬 4530万円（JR常磐線各駅停車／東京都足立区／23分／1回）

22位 武蔵浦和 4598万円（JR埼京線／埼玉県さいたま市南区／29分／1回）

23位 八丁畷 4698万円（JR南武線／神奈川県川崎市川崎区／29分／2回）

24位 尻手 4735万円（JR南武線／神奈川県横浜市鶴見区／23分／1回）

25位 船橋 4770万円（JR総武線快速／千葉県船橋市／26分／0回）

26位 津田沼 4789.5万円（JR総武線快速／千葉県習志野市／30分／0回）

27位 浮間舟渡 4815万円（JR埼京線／東京都北区／24分／1回）

28位 瑞江 4850万円（都営新宿線／東京都江戸川区／30分／1回）

29位 八潮 4865万円（つくばエクスプレス／埼玉県八潮市／30分／1回）

30位 足立小台 4880万円（日暮里・舎人ライナー／東京都足立区／27分／1回）

31位 一之江 4890万円（都営新宿線／東京都江戸川区／27分／1回）

32位 鐘ヶ淵 5089.5万円（東武伊勢崎線／東京都墨田区／29分／1回）

33位 葛西 5099万円（東京メトロ東西線／東京都江戸川区／27分／1回）

34位 上板橋 5135万円（東武東上線／東京都板橋区／30分／1回）

35位 川口 5180万円（JR京浜東北・根岸線／埼玉県川口市／22分／1回）

35位 中板橋 5180万円（東武東上線／東京都板橋区／30分／1回）

37位 亀有 5189.5万円（JR常磐線各駅停車／東京都葛飾区／27分／1回）

38位 平間 5280万円（JR南武線／神奈川県川崎市中原区／28分／1回）

39位 武蔵新城 5385万円（JR南武線／神奈川県川崎市中原区／30分／1回）

39位 八広 5385万円（京成押上線／東京都墨田区／27分／1回）

41位 武蔵中原 5480万円（JR南武線／神奈川県川崎市中原区／27分／1回）

42位 東あずま 5490万円（東武亀戸線／東京都墨田区／19分／2回）

43位 熊野前 5689万円（日暮里・舎人ライナー／東京都荒川区／25分／1回）

44位 矢口渡 5730万円（東急多摩川線／東京都大田区／29分／2回）

45位 南船橋 5765万円（JR京葉線／千葉県船橋市／29分／0回）

46位 小村井 5780万円（東武亀戸線／東京都墨田区／21分／2回）

46位 北赤羽 5780万円（JR埼京線／東京都北区／22分／1回）

46位 矢向 5780万円（JR南武線／神奈川県横浜市鶴見区／25分／1回）

49位 西葛西 5785万円（東京メトロ東西線／東京都江戸川区／25分／1回）

50位 東大島 5798万円（都営新宿線／東京都江東区／22分／1回）

●調査概要

【調査対象駅】SUUMOに掲載されている東京駅まで電車で30分圏内の駅（掲載物件が20件以上ある駅に限る）

【調査対象物件】

駅徒歩15分圏内、物件価格相場3億円以下、築年数40年未満、敷地権利は所有権のみ

一人暮らし向け：専有面積20平米以上50平米未満

二人暮らし・ファミリー向け：専有面積50平米以上80平米未満

【データ抽出期間】2025/8〜2026/1

【物件相場の算出方法】上記期間でSUUMOに掲載された中古マンション価格から中央値を算出

【所要時間の算出方法】株式会社駅探の「駅探」サービスを使用し、朝7時30分〜9時の検索結果から算出（2026年2月24日時点）。所要時間は該当時間帯で一番早いものを表示（乗換時間を含む）

※記載の分数は、駅内および、駅間の徒歩移動分数を含む

※駅名および沿線名は、SUUMO物件検索サイトで使用する名称を記載している

※ダイヤ改正等により、結果が変動する場合がある

※乗換回数が2回までの駅を掲載

(大西智与)