「一生忘れないと思う」　C・パレスのMFウォートン、2季連続のタイトル獲得を誓う

[速報]鎌田大地 勝利に貢献！



🏆UEFAカンファレンスリーグ 準決勝 2nd leg

🆚クリスタル・パレスvsシャフタール・ドネツク



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2-1でシャフタール撃破

クリスタル・パレスが決勝進出へ

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