新じゃがあったらコレ！外カリッ中ほくっ♪ワンパンで簡単「じゃがいもオムレツ」

新じゃがいものおいしい季節ですね♪今回もあいかすみさん（@moaiskitchen）に教えていただくのは、外はカリッと、中はほくほく。そんな理想の食感が手軽に楽しめる、じゃがいも×卵のシンプルオムレツ。フライパンひとつで作れるので、忙しい日にもぴったり。朝ごはんにも、さっと済ませたい日の一品としても活躍してくれますよ！

新じゃがで作るワンパンオムレツ

こんにちは、管理栄養士のもあいかすみ（@moaiskitchen）です。





今回の『働楽おうちごはん』では、卵×じゃがいも×チーズで、簡単なのにしっかりおいしいオムレツをご紹介します。今が旬の新じゃがいもを焼いて、卵で包むだけ。外はカリッと、中はほくほくの食感が楽しめる一皿は、朝ごはんにも、夜のおかずにも使える満足ワンパンレシピです。冷蔵庫にあるもので作れて、ケチャップとの相性も抜群！ 家族みんなが食べやすいように作ったので、ぜひみなさんの定番レシピにしていただけたらうれしいです。

じゃがいもオムレツ

材料（2人分）

・新じゃがいも（じゃがいもでも可）……2個

・卵……3個

・オリーブオイル……適量



【A】

・ 塩……ひとつまみ

・ 胡椒……少々

・ピザ用チーズ……適量



・ケチャップ……適量

・パセリ……お好みで

作り方

1. 新じゃがいもは皮ごと薄くスライスする。

2. 1をフライパンに平らになるように並べ、オリーブオイルをかけて焼く。裏返して火が通るまで焼く。

3. 卵を溶いて2に流し入れ、Aも加えて加熱する。固まってきたら半分に折り、新じゃがいもを包む。

4. 裏返して両面を軽く焼き、皿に盛る。ケチャップやお好みでパセリをかける。

栄養ポイント

じゃがいもは炭水化物だけでなく、ビタミンCやカリウムも含む優秀食材。

加熱してもビタミンCが比較的残りやすいのが特徴です。



卵で良質なたんぱく質、チーズでカルシウムをプラスできるので、主食寄りにもおかず寄りにも使えるバランスのよい一皿に。

忙しい人にこそおすすめしたい働楽ごはん

今月の『働楽おうちごはん』はいかがでしたか？



新じゃがいもをおいしく食べられるレシピですが、じゃがいもが余っている日にもぴったりですよ。



また次の連載でお会いしましょう。