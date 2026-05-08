新じゃがあったらコレ！外カリッ中ほくっ♪ワンパンで簡単「じゃがいもオムレツ」
新じゃがいものおいしい季節ですね♪今回もあいかすみさん（@moaiskitchen）に教えていただくのは、外はカリッと、中はほくほく。そんな理想の食感が手軽に楽しめる、じゃがいも×卵のシンプルオムレツ。フライパンひとつで作れるので、忙しい日にもぴったり。朝ごはんにも、さっと済ませたい日の一品としても活躍してくれますよ！
こんにちは、管理栄養士のもあいかすみ（@moaiskitchen）です。今回の『働楽おうちごはん』では、卵×じゃがいも×チーズで、簡単なのにしっかりおいしいオムレツをご紹介します。
今が旬の新じゃがいもを焼いて、卵で包むだけ。
外はカリッと、中はほくほくの食感が楽しめる一皿は、朝ごはんにも、夜のおかずにも使える満足ワンパンレシピです。
冷蔵庫にあるもので作れて、ケチャップとの相性も抜群！ 家族みんなが食べやすいように作ったので、ぜひみなさんの定番レシピにしていただけたらうれしいです。
材料（2人分）
・新じゃがいも（じゃがいもでも可）……2個
作り方
じゃがいもは炭水化物だけでなく、ビタミンCやカリウムも含む優秀食材。
今月の『働楽おうちごはん』はいかがでしたか？
管理栄養士が本気で考えた! 300円でとびきりおいしい 満足ごはん | もあい かすみ |本 | 通販 | Amazonもあいかすみ（@moaiskitchen）｜Instagram
新じゃがで作るワンパンオムレツ
こんにちは、管理栄養士のもあいかすみ（@moaiskitchen）です。
今が旬の新じゃがいもを焼いて、卵で包むだけ。
外はカリッと、中はほくほくの食感が楽しめる一皿は、朝ごはんにも、夜のおかずにも使える満足ワンパンレシピです。
冷蔵庫にあるもので作れて、ケチャップとの相性も抜群！ 家族みんなが食べやすいように作ったので、ぜひみなさんの定番レシピにしていただけたらうれしいです。
じゃがいもオムレツ
材料（2人分）
・新じゃがいも（じゃがいもでも可）……2個
・卵……3個
・オリーブオイル……適量
【A】
・ 塩……ひとつまみ
・ 胡椒……少々
・ピザ用チーズ……適量
・ケチャップ……適量
・パセリ……お好みで
作り方
1. 新じゃがいもは皮ごと薄くスライスする。
2. 1をフライパンに平らになるように並べ、オリーブオイルをかけて焼く。裏返して火が通るまで焼く。
3. 卵を溶いて2に流し入れ、Aも加えて加熱する。固まってきたら半分に折り、新じゃがいもを包む。
4. 裏返して両面を軽く焼き、皿に盛る。ケチャップやお好みでパセリをかける。
栄養ポイント
じゃがいもは炭水化物だけでなく、ビタミンCやカリウムも含む優秀食材。
加熱してもビタミンCが比較的残りやすいのが特徴です。
卵で良質なたんぱく質、チーズでカルシウムをプラスできるので、主食寄りにもおかず寄りにも使えるバランスのよい一皿に。
忙しい人にこそおすすめしたい働楽ごはん
今月の『働楽おうちごはん』はいかがでしたか？
新じゃがいもをおいしく食べられるレシピですが、じゃがいもが余っている日にもぴったりですよ。
また次の連載でお会いしましょう。
管理栄養士が本気で考えた! 300円でとびきりおいしい 満足ごはん | もあい かすみ |本 | 通販 | Amazonもあいかすみ（@moaiskitchen）｜Instagram