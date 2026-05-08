【焼肉の和民】お母さんに″ワンドリンクプレゼント″！3日間限定の母の日キャンペーンがお得《5月8日〜10日》

焼肉の和民は、2026年5月8日から10日までの期間限定で、「母の日ワンドリンクプレゼント」キャンペーンを開催します。

アルコールドリンクが苦手なお母さんはドリンクバーがおすすめ

期間中、家族や夫婦、友人同士で来店したお母さんを対象に、495円以下のドリンクメニューが1杯無料になります。毎日を頑張る日本中のお母さんへ、焼肉の和民からの贈り物です。

アルコールドリンクが苦手なお母さんや妊娠中のお母さんはドリンクバーを利用できます。

■実施店舗

大鳥居駅前店、横浜店、大和八木南口駅前店、川越東口クレアモール店、錦糸町南口駅前店、名駅店、なんば店、国分寺南口店、朝霞台駅前店、東岡崎駅前店、川西能勢口駅前店、本山駅前店、明石駅前店、調布南口店、小野店、梅田茶屋町店、志村坂上店、池袋東口店、亀有駅前店

1組2500円以上の飲食で適用されます。注文時や会計時にサービスを利用することをスタッフに伝えてください。

店舗の検索や予約など、詳しくは公式サイトの特設ページで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部