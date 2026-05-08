俳優の大葉健二(本名・髙橋健二)さんが6日に亡くなったことが、7日に分かった。71歳。提携していた事務所「ジャパンアクションエンタープライズ」が公式サイトで発表した。



【写真】在りし日の大葉さん 最後までヒーローポーズ

公式サイトでは「大葉健二氏につきまして、かねてより病気療養の折、2026年5月6日逝去いたしました」と発表。「皆様方の生前のご厚情に心よりの感謝と共に、謹んでご通知申し上げます」と結んだ。通夜と葬儀は遺族の意向により近親者で執り行うことも知らせた。



同日には、大場さんが代表を務めたスーツアクター事務所「ラックJET」の公式X(旧ツイッター)でも「この度、 弊社代表 髙橋健二(芸名：大葉健二)が2026年5月6日 逝去いたしましたことをご報告申し上げます」と公表。「病気療養期間の応援を含め、生前は多大なるご厚情を賜りましたこと、心より御礼申し上げます」と知らせた。投稿には在りし日の大葉さんがポーズを決める写真も投稿された。



大葉さんは1955年2月5日生まれ。愛媛県松山市出身。スタントマン出身で様々な特撮作品に携わった。「電子戦隊デンジマン」に青梅大五郎(デンジブルー)役でレギュラー出演。「宇宙刑事ギャバン」(テレビ朝日系)では主演・一条寺烈役を務めた。2024年にはラックJETの公式サイトで入院療養中であることが公表されており、「色々とご心配お掛けしておりますが、現在は日々リハビリ等々に懸命に取り組んでおります」と知らせていた。



（よろず～ニュース編集部）