「有力馬次走報」(７日)

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆忘れな草賞の勝ち馬ジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島）がオークス（２４日・東京、芝２４００メートル）に向けて２週前追い切り。栗東ＣＷ６Ｆ８５秒９−３８秒３−１１秒５を馬なりでマークした。「２週前なのでサラッと。落ち着きもあって、いい雰囲気で来ている」と寺島師。

◆桜花賞９着のドリームコア（牝３歳、美浦・萩原）がオークスに向けて７日に帰厩した。「桜花賞は栗東入りしていい状態で臨めましたが、レースぶりからは左回りの方が合っている感じですし、距離ももう少し延びていい印象でした。レースに向けてしっかり調整していきます」と萩原師。鞍上は未定。

◆青葉賞２着のタイダルロック（牡３歳、美浦・武井）は７日に帰厩して検査した結果、左前脚の第一指骨骨折が判明して全治３カ月と診断された。優先出走権を獲得したダービー（３１日・東京、芝２４００メートル）は回避し、秋の復帰を目指す。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。毎日杯覇者で皐月賞１８着のアルトラムス（牡３歳、栗東・野中）はダービーを目指す。所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。