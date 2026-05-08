「白飯の値段で汁だくにしてくれ」牛丼店で厚かましすぎる注文　目撃者は「ものすごく恥知らずだと思った」

飲食店で遭遇する、常識を疑うような客の振る舞い。サービス精神に付け込むような身勝手な言い分は見ている方もしんどい。

投稿を寄せた京都府の60代男性が、牛丼チェーンを訪れた際に目撃した「厚かましくて側から見て恥ずかしかった客」について明かした。その客は20代くらいの若い男性だったという。

「店側にはもちろん断られていた」

その男性客は、店員に対してにわかには信じがたい注文を始めた。

「白飯。ただし、白飯の値段で汁だくにしてくれ」

牛丼の具の汁が多めにかかった「汁だく」または「つゆだく」は、あくまで牛丼のカスタムオーダーだ。それを牛丼を注文せずに、白飯の価格だけで食べようとしたのだ。要するに、汁を無料でサービスしろという注文だ。

「店側にはもちろん断られていた」というが、店頭でそんな要求ができる度胸はすごい。投稿した男性は「横から見ていてものすごく恥知らずだと思った」と書いている。

牛丼チェーンは最近は値上がりしているが、依然としてコスパは高い。そこまでして肉汁が欲しいなら、最初から牛丼の並でも注文したほうが賢明だろう。

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