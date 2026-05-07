今から猛暑まで頼れる“この1枚”！【ハニーズ】さらっと涼しい「機能性パンツ」

今年の夏も猛暑になる予報が出ている今、暑さに備えるならどんなアイテムがおすすめ？── 編集部が注目したのは【ハニーズ】。大人女性にフィットするデザインだけでなく、快適な着心地をアシストする機能を持たせたアイテムがたくさん揃っています。そこで今回フォーカスしたのは、接触冷感機能付きのパンツ。シルエットの美しさや着心地のよさにもこだわり、今から猛暑まで長く頼れる一本になる予感。

ひんやり素材のガウチョパンツ

【ハニーズ】「快適クールガウチョパンツ」\2,280（税込）

接触冷感のほかに吸水速乾・UVカット・遮熱機能を兼ね備えた優秀ガウチョパンツ。カットソー素材とウエストゴムで楽にはけるのも嬉しいポイントです。スカートのように見える華やかなシルエットは動きやすさにも期待できます。ウエストのタックや落ち感のある素材が自然な体型カバー役も担ってくれるはず。

暑い季節の一軍パンツに

【GLACIER lusso】「イージーテーパードパンツ」\3,980（税込）

こちらはハニーズの一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からピックアップ。暑い季節に嬉しい接触冷感と、洗濯後シワになりにくいイージーケア機能を備えたきれいめイージーパンツです。裾に向けて細くなるテーパードシルエットはきれい見えしやすく、さらっとTシャツを合わせても品よくまとまりそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。