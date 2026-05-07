「美女カルテットですな」25歳女子バレーボール選手の笑顔“さく裂”オフショット…ディズニー満喫「楽しめて何よりです」

石川真佑がディズニーシーでのオフショットを公開した(C)Getty Images

バレーボール女子日本代表でキャプテンの石川真佑が自身のインスタグラムを更新し、ディズニーシーでのオフショットを公開した。

【写真】「とっても魅力的です」石川真佑のディズニー満喫ショットをチェック

石川は埼玉上尾メディックスの黒後愛ら4人で、ディズニーのキャラクターのカチューシャをつけて笑顔で写真に収まっている。

この楽しそうな様子がファンから大きな反響が寄せられ「真佑ちゃんかわいすぎるよ」「いい写真ばっかりですね！」「とっても魅力的です。大好きです」「美人さんお揃いで 楽しめて何よりです」「美女カルテットですな」「真佑ちゃん、さらに美しくなっとる……」と、続々とコメントが寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]