山崎樹範、妻・吉井怜と作った手作りの食卓を披露「お料理上手〜」「両方美味しそう」 最近の休日の過ごし方は「全部怜ちゃんと2人で」
俳優の山崎樹範（52）が5日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の吉井怜（44）と共に作った手料理を披露した。
【写真】「お料理上手〜」「両方美味しそう」山崎樹範が披露した“豚のしょうが焼き＆ナスの煮びたし”
山崎は「私の大好きな豚の生姜焼きを作りました。私の大好きな茄子の煮浸しを怜ちゃんに作ってもらいました。美味い美味い」と満足げにつづり、自身の大好物だという2人の手料理の写真を2枚アップ。
近々、自身の出演舞台の稽古が始まることにも触れつつ、「この数日のお休みも基本は家にいました。あとはお散歩したり、ニトリに行ったり、馴染みのお店に行ったり、カラオケに行ったりしました。全部怜ちゃんと2人で」「カラオケでは氷川きよしさんの『ほど酔い酒』を歌いましたよ」と変わらず仲むつまじい様子を伝えた。
ファンからは「しげさんも怜ちゃんも お料理上手〜」「怜ちゃん、おばんざい屋さん出来るよっ」「美味しそうですね〜！全部怜ちゃんと2人で 素敵な響きです」「怜ちゃんとのお話、いつ聞いてもほっこりするなぁ〜」「両方美味しそうです！ラブラブのおすそ分けありがとうございます」などのコメントが寄せられている。
【写真】「お料理上手〜」「両方美味しそう」山崎樹範が披露した“豚のしょうが焼き＆ナスの煮びたし”
山崎は「私の大好きな豚の生姜焼きを作りました。私の大好きな茄子の煮浸しを怜ちゃんに作ってもらいました。美味い美味い」と満足げにつづり、自身の大好物だという2人の手料理の写真を2枚アップ。
近々、自身の出演舞台の稽古が始まることにも触れつつ、「この数日のお休みも基本は家にいました。あとはお散歩したり、ニトリに行ったり、馴染みのお店に行ったり、カラオケに行ったりしました。全部怜ちゃんと2人で」「カラオケでは氷川きよしさんの『ほど酔い酒』を歌いましたよ」と変わらず仲むつまじい様子を伝えた。
ファンからは「しげさんも怜ちゃんも お料理上手〜」「怜ちゃん、おばんざい屋さん出来るよっ」「美味しそうですね〜！全部怜ちゃんと2人で 素敵な響きです」「怜ちゃんとのお話、いつ聞いてもほっこりするなぁ〜」「両方美味しそうです！ラブラブのおすそ分けありがとうございます」などのコメントが寄せられている。