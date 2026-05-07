「なんじゃこりゃ!」「かっこよ!」「神ユニ」湘南が発表した新ユニフォームにファン注目
湘南ベルマーレは7日、「BELLMARE×PENALTY 15シーズン記念ユニフォーム」を同日18時から公式オンラインストアで販売すると発表した。
クラブ公式サイトによると、同ユニフォームはPENALTY歴代モデルの要素を集約し、その歴史を1枚に落とし込んだデザイン。背番号&ネームのシートカラーには、通常商品とは異なるプレミアムシアンを採用し、特別感あふれる一着に仕上げているという。
湘南の公式オンラインストアに加え、10日のJ2・J3百年構想リーグEAST-A第16節・横浜FC戦(@レモンS)で出店する「BELLMARE FLAGSHIP STORE」でも販売すると告知している。
PENALTYとのユニフォームサプライヤー契約は百年構想リーグ終了まで。クラブは「15年間、どんな時も共に歩んできたPENALTY様との最後のシーズンも残りわずか。記念する一着として、ぜひこの機会にお買い求めください」とPRした。
デザインを公開したクラブ公式X(@bellmare_staff)には「なんじゃこりゃ!」「かっこよ!!!!!」「神ユニ」「すごい!なんなら百年構想リーグこれでよかったくらい」などの声が寄せられている。
クラブ公式サイトによると、同ユニフォームはPENALTY歴代モデルの要素を集約し、その歴史を1枚に落とし込んだデザイン。背番号&ネームのシートカラーには、通常商品とは異なるプレミアムシアンを採用し、特別感あふれる一着に仕上げているという。
PENALTYとのユニフォームサプライヤー契約は百年構想リーグ終了まで。クラブは「15年間、どんな時も共に歩んできたPENALTY様との最後のシーズンも残りわずか。記念する一着として、ぜひこの機会にお買い求めください」とPRした。
デザインを公開したクラブ公式X(@bellmare_staff)には「なんじゃこりゃ!」「かっこよ!!!!!」「神ユニ」「すごい!なんなら百年構想リーグこれでよかったくらい」などの声が寄せられている。
/— 湘南ベルマーレ (@bellmare_staff) May 7, 2026
BELLMARE×PENALTY 15シーズン記念ユニフォーム
＼#PENALTY 歴代ユニフォームの要素を集約!
特別モデルを数量限定で販売します✨
発売日時
・公式オンラインストア 5月7日(木)18:00〜
・BELLMARE FLAGSHIP STORE 5月10日(日)10:00〜
詳細https://t.co/Q7rIt8q16u#bellmare pic.twitter.com/SnMRSfLRq5