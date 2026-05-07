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BELLMARE×PENALTY 15シーズン記念ユニフォーム

＼#PENALTY 歴代ユニフォームの要素を集約!

特別モデルを数量限定で販売します✨



発売日時

・公式オンラインストア 5月7日(木)18:00〜

・BELLMARE FLAGSHIP STORE 5月10日(日)10:00〜



詳細https://t.co/Q7rIt8q16u#bellmare pic.twitter.com/SnMRSfLRq5