ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）のハンバーガーチェーン「バーガーキング」が、期間限定で販売された大ヒット商品「マッシュルーム」シリーズの最新作「マッシュルームアグリーバーガー」を5月8日から期間限定で販売します。

【すごい！】「4種チーズのクラフトバンズ」って、こうなってるの？ プレゼントのグッズも！

新商品は、定番人気シリーズ「アグリーバーガー」の「4種チーズのクラフトバンズ」を使用。ゴーダ、エグモント、モッツァレラ、チェダーを使ったバンズで、手作業で丁寧に焼き上げています。具材は、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のキノコ、直火焼き100％ビーフパティ、フレッシュなレタス、トマト、オニオンのほか、オレガノ、タイム、セロリシードの3種のハーブを使用した「特製サワークリームオニオンソース」、マヨソースがサンド。

価格は単品が1090円（税込み）で、同月17日までの販売。

5月8日から、「マッシュルームアグリーバーガー」セットを購入した人の中から抽選で100人「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」が当たるキャンペーンも実施されます。