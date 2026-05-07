日経平均株価が爆上げ！投資家テスタ、ケタ違いの取引結果にネット驚き「額がデカすぎ」
専業投資家のテスタが7日、自身のXを更新。日経平均株価の終値が前日比プラス3320.72円高い、史上初の6万3000円台となった中での取引結果を報告した。
【画像】気になる！ケタ違いの含み損出したテスタの保有株
先日投稿した画像では「ソフトバンクグループ」（9984）を保有し、プラス2340万円（＋7.75％）の含み益を抱えていたが、今回は「5月7日 今日SBGの含み益が増えた分＋6000万円」と改めてケタ違いの含み益を報告。しかし、「今日先物で損した分−6100万円」と伝えた。
これにファンは「日経平均先物で見誤るのは珍しい気がする。ちゃんと損きり出来るのは流石だと思いました」「額がデカすぎてリアル人生ゲームですね。お疲れ様でした」「含み益も損失も桁違いすぎます」「含み益と先物で相殺しちゃったのか…お疲れ様です。明日に期待！」などと驚いている。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。
【画像】気になる！ケタ違いの含み損出したテスタの保有株
先日投稿した画像では「ソフトバンクグループ」（9984）を保有し、プラス2340万円（＋7.75％）の含み益を抱えていたが、今回は「5月7日 今日SBGの含み益が増えた分＋6000万円」と改めてケタ違いの含み益を報告。しかし、「今日先物で損した分−6100万円」と伝えた。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。