株式会社LASSICが運営するWEBメディア「テレワーク・リモートワーク総合研究所（テレリモ総研）」は、リモートワーク経験のあるワーキングパーソン1,005名を対象に「リモートワークのメリット・デメリットに関する調査」を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー リモートワークのメリット2トップは「通勤」関連、7割前後が選択 過半数に達した唯一のデメリットは「対面でのコミュニケーションが減る」 フルリモート勤務者の22.9％が「特にデメリットを感じない」、出社形態で変わる課題認識 年代が上がるほど高まる「通勤時間の有効活用」評価：20代60.9％、60代80.0％ 「メリットを感じない」は3.0～6.9％、出社形態差は「デメリットを感じない」より小さい

リモートワークのメリット2トップは「通勤」関連、7割前後が選択

リモートワークのメリットだと感じる点の全体集計をみると、最も選択率が高かったのは「通勤時間を有効活用できる」で71.0％であった。

次いで「通勤の疲労・ストレスがない」が67.5％となり、通勤関連の2項目がいずれも6割を上回った。3位の「自分のペースで仕事ができる」は48.4％であり、上位2項目とは約20ポイントの差がある。

4位以下をみると、40％台前半で3項目が並んだ。「服装や身だしなみを気にしなくてよい」41.9％、「体調が悪い日も無理せず働ける」41.2％、「天候に左右されずに働ける」40.1％である。7位以下は「集中しやすい環境で働ける」31.3％、「昼食代など出費を抑えられる」30.9％と30％台に続く。「特にメリットを感じない」は4.6％であった。

画像：株式会社LASSIC 2026年5月7日 プレスリリースより引用

過半数に達した唯一のデメリットは「対面でのコミュニケーションが減る」

リモートワークのデメリットだと感じる点をみると、最上位は「対面でのコミュニケーションが減る」52.4％であった。全13項目中で唯一の過半数となっている。

2位以下は「運動不足になる」40.1％、「仕事とプライベートの境界が曖昧になる」39.6％と続いた。さらに「光熱費・通信費などの自己負担が増える」36.4％、「チームの一体感を感じにくい」30.9％が続く。

「特にデメリットを感じない」は11.3％であり、前章でみた「特にメリットを感じない」4.6％と比べて約2.5倍の水準にある。この差については、出社形態別の集計を後の章で確認する。

画像：株式会社LASSIC 2026年5月7日 プレスリリースより引用

フルリモート勤務者の22.9％が「特にデメリットを感じない」、出社形態で変わる課題認識

出社形態別にみると、「特にデメリットを感じない」の選択率はフルリモート勤務22.9％、ハイブリッド勤務9.5％、フル出社8.6％であった。フルリモート勤務の選択率はフル出社の約2.7倍の水準にある。

一方、全体で最上位の「対面でのコミュニケーションが減る」を出社形態別にみると、フルリモート勤務36.1％、ハイブリッド勤務52.0％、フル出社59.6％となった。出社頻度が高いほど選択率が高い傾向がみられ、フルリモート勤務とフル出社の差は約23ポイントである。

画像：株式会社LASSIC 2026年5月7日 プレスリリースより引用

年代が上がるほど高まる「通勤時間の有効活用」評価：20代60.9％、60代80.0％

メリット最上位の「通勤時間を有効活用できる」を年代別にみると、20代60.9％、30代62.9％、40代74.3％、50代77.9％、60代80.0％となった。年代が上がるほど選択率が高くなる傾向がみられ、20代と60代の差は約19ポイントである。

全体平均は71.0％である。20代（60.9％）と30代（62.9％）は全体平均を下回り、40代以上はいずれも全体平均を上回った。

画像：株式会社LASSIC 2026年5月7日 プレスリリースより引用

「メリットを感じない」は3.0～6.9％、出社形態差は「デメリットを感じない」より小さい

リモートワークについて「特にメリットを感じない」と回答した層を出社形態別にみると、フルリモート勤務3.0％、ハイブリッド勤務3.0％、フル出社6.9％となった。3区分の差は約3.9ポイントにとどまる。

一方、「特にデメリットを感じない」は22.9％・9.5％・8.6％で最大14.3ポイントの差があった。

メリットとデメリットでは、出社形態によるばらつきの大きさが異なる。

両者を出社形態ごとに比較すると、フルリモート勤務では「メリットを感じない」3.0％・「デメリットを感じない」22.9％で、後者が約7.6倍であった。ハイブリッド勤務は3.0％・9.5％で後者が約3.2倍、フル出社は6.9％・8.6％で約1.2倍となっている。出社頻度が減るにつれ、両者の差分が大きくなることがわかる。

画像：株式会社LASSIC 2026年5月7日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査方法：インターネット調査

■調査対象：20歳～65歳のテレワーク／リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女1,005名

■調査期間：2026年2月25日～2月27日

■調査方法：インターネット調査■調査対象：20歳～65歳のテレワーク／リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女1,005名■調査期間：2026年2月25日～2月27日

ニュース情報元：株式会社LASSIC