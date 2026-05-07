俳優の相武紗季（４０）が７日、「第１８回ベストマザー賞」の俳優部門を受賞、都内で行われた授賞式に出席。シックなベージュのパンツルックで登壇した。

８歳の長男と５歳の長女と２児の母である相武は受賞の一報を長男に報告した際に「『こんなにたくさん怒るママでもベストマザーをもらえるのか、確認した方が良いんじゃない』と言われました」と指摘されたことを明かして、笑顔を見せた。

その上で「胸を張ってここに立ちたい」と長男に伝え、「確認して良いって言われたら受賞したら良いんじゃない」とＯＫをもらったという。

また、子どもが自分と同じ職業を選んだらという問いには「自分と同じ仕事をしたいと言ったときは全力で『やめた方が良いんじゃない』と止めると思います」と苦笑い。それでも「子供たちに望むことは、自分の足で立って進みたい道を見つけてくれることが一番の理想」と優しく語った。

音楽部門ではシンガー・ソングライターの加藤ミリヤ（３７）、タレント部門で南明奈（３７）、スポーツ部門で元サッカー女子日本代表の鮫島彩（３８）、芸術部門で映画監督の安藤桃子（４４）が受賞した。