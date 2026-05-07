◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

新人選手の研修「ルーキーキャンプ」が行われ、プロ２年目の中村心（ヤマエグループＨＤ）、ルーキーの鳥居さくら（Ｓｋｙ）ら２４人が参加した。２人は選手名とスコアが記されているキャリングボードを持ち、１８ホールを歩いた。

普段はボランティアが行う業務を体験し「しんどかったです」と声をそろえた。鳥居は「初めてギャラリーみたいな感じでプレーを見られた。メジャーのコンディションでこういう攻め方をするんだと、勉強をするんだ」とプレーヤー目線でも学びがあったという。この日は菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）、小関彩美悠（あみゆ、ＪＦＥスチール）、笠りつ子（ＰＧＭ）の組に帯同。「皆さん高い球で攻めているし、フェードボールで止めにいっている。手前からで堅いゴルフを徹底している」と実力者たちのプレーを見入っていたという。

昨年大会は選手として出場していた中村。多くの同期は昨年ルーキーキャンプを経験しており、「大変だけどプレーを見たりできる」と言われていたという。「今年もこの大会に出たかったけど、なかなかこういう経験もないので楽しかった」と充実した時間となったようだ。

午後になると時折強風も吹き、ボードが大きく振られることもあった。中村が持っていたボードが、鳥居の頭を直撃する場面もあり、ボランティアの大変さを実感していた。「ギャラリーさんに面を見せてあげないといけなかったり、立つ位置も考えないといけない。そんな大変さはプレーヤーとしては普段わからない。こんなサポートがあるんだなと感じた」と中村。ルーキーキャンプは８日も行われ、２人はフォアキャディーや距離測定を行う。