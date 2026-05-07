「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午後２時現在で、ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス<5341.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



昨年来、新たな事業としてトレジャリー事業やヘリウム、ネオンなどの「希ガス」事業への挑戦を発表。今年４月２日には東京都の時価総額１０００億円規模の上場企業と貿易に関する協業について検討を開始したと発表したことで、具体的な事業の進捗状況を確認できたとして株価が急上昇した。その後も、４月２０日に時価総額数兆円規模の上場企業の１００％子会社であるエンドユーザー及び新たな国内高圧ガス販売会社と貿易事業に向けた協業の検討を開始したと発表。これら希ガス事業への取り組みへの期待感から同社株は４月２日安値の１６６円から２２日高値４５８円に上昇した。



ただ、短期間で株価が２．７倍に急拡大したことから、高値警戒感も高まっており、これが売り予想数の上昇につながっているもよう。一方で、同事業への期待感も根強く、買い予想数上昇でも３位となっている。



出所：MINKABU PRESS