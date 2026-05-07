スパーズが最大47点差をつける試合運びでウルブズに圧勝…1勝1敗で敵地へ

5月7日（現地時間6日）、「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナルが行われ、サンアントニオ・スパーズがホームのフロスト・バンク・センターでミネソタ・ティンバーウルブズとの第2戦に臨んだ。

ホームで連敗を避けたいスパーズは、第1クォーターからディフェンスで主導権を握ることに成功。前半をわずか35失点に抑えると、ビクター・ウェンバンヤマやステフォン・キャッスル、ディアロン・フォックスを中心に得点を重ね、59－35と24点のリードを奪った。

後半に入っても勢いは止まらず、第4クォーター残り5分38秒にリンディー・ウォーターズ三世の3ポイントシュートで試合最大47点リード。ベンチ入りした全員がコートに立ち、最終スコア133－95で圧勝した。

ホームでの2連戦を1勝1敗で終えたスパーズは、キャッスルが21得点、ウェンバンヤマが19得点15リバウンド、フォックスが16得点、ジュリアン・シャンペニーとハリソン・バーンズがともに12得点、ディラン・ハーパーが11得点7リバウンド5アシスト、デビン・バッセルが10得点5リバウンドをマーク。チーム全体で9個のブロック、13個のスティールを記録した。

なお、両チームによる第3戦は9日（同8日）、ウルブズ本拠地のターゲット・センターで開催される。

■試合結果



サンアントニオ・スパーズ 133－95 ミネソタ・ティンバーウルブズ



SAS｜24｜35｜39｜35｜＝133



MIN｜17｜18｜28｜32｜＝95

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