auコマース＆ライフは、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」で、合計最大36％のポイント還元が受けられる「ポイント超超祭」を開始した。期間は13日9時59分まで。

期間中、購入金額に応じて最大7％のPontaポイント（au PAY マーケット限定）が還元される。還元率は、5000円以上の購入で2％（誰でも対象）となり、Pontaパス会員限定では8000円以上で3％、最大で7万円以上の購入により7％となる。

店舗からの特典や「買い得メンバーズ」の特典を合わせると最大36％還元となるほか、最終日の5月13日0時～9時59分には「三太郎の日」と「お買い物ラリー」の同時開催により、最大46％の還元が受けられる。還元上限は5000ポイントまで。

ポイント還元の内訳 購入金額 還元率 対象 5000円以上 2％ 誰でも 8000円以上 3％ Pontaパス会員 1万円以上 4％ 2万円以上 5％ 4万円以上 6％ 7万円以上 7％

セールでは、冷蔵庫や掃除機などの家電を扱う「XPRICE」や牛タン・A5ランク牛肉などを扱う「良肉問屋」において、対象商品が最大50％割引で販売される。また、Pontaパス会員限定の特典として、ハズレなしで最大1万円分の割引クーポンが当たる「特典ガチャ」が実施されるほか、各店舗で利用可能な限定クーポンも配布される。