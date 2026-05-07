「来年も来るよう伝えた」BTSに沸いたメキシコ、5万人集結の熱狂ぶり…大統領も異例の歓迎

BTSをひと目見ようと、5万人が集結した。

メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は5月6日（現地時間）、自身のSNSにBTSとの記念写真を投稿。

【写真】BTS、メキシコ大統領と異例の記念写真…5万人熱狂

併せて「美しく誠実な姿のBTSが、ソカロ広場に集まった約5万人のARMY（BTSファン）を温かく迎えてくれた。この喜びの瞬間を提供できて本当に幸せだ」と綴った。

また別の投稿では「メキシコの若者に最も愛されているグループの一つであるBTSを歓迎できて非常に嬉しい」「音楽と価値観がメキシコと韓国を一つに結びつけている」と言及。実際、メキシコはSpotifyのデータでも「世界で5番目にK-POPを多く消費する国」に挙げられるほどの熱狂的な国だ。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

この日、メキシコシティ中心部のソカロ広場は、BTSの登場を待つファンで埋め尽くされた。BTSのメンバー7人とシェインバウム大統領が姿を現すと、会場は地鳴りのような歓声に包まれた。

観客の熱狂に対し、メンバーもスペイン語の挨拶や身振り手振りで丁寧に応答。その様子を見守ったシェインバウム大統領は「すでにBTSに来年も来るよう伝えた」と明かし、さらなる再会を約束した。

今回の訪問は、兵役を経て3年9カ月ぶりにリリースされた最新アルバム『ARIRANG』を提げたワールドツアーの一環だ。単なるイベントの枠を超え、韓国大衆文化の影響力と両国の文化交流を象徴的に示す場面として、高く評価されている。

また、今回の訪問は経済面でも莫大な波及効果をもたらすと予想されている。メキシコシティ商工会議所は、7日からGNPスタジアムで始まる3日間の公演を含め、約1億750万ドル（約170億円）の経済効果が生まれると推計。BTSという存在が、もはや一国の経済を動かす巨大なアイコンであることを改めて証明した。