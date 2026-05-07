DisplayPortをVGAに変換！アナログVGAモニターを有効活用できる変換アダプタ
サンワサプライ株式会社は、パソコンのDisplayPort出力をVGA（ミニD-sub15pin）に変換し、アナログ入力対応のモニターへ接続できる変換アダプタ「AD-DPV07」を5月下旬に発売予定。本製品は、DisplayPortしか搭載していないパソコンやワークステーションを既存のVGAモニターなどに接続したい場合に最適だ。ソフトウェアのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できる。従来からあるVGAモニターなどをそのまま活用できるため、機器を買い替えることなく環境を構築できる。
■DisplayコネクタをVGAコネクタに変換
パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ（メス）をVGAコネクタ（メス）に変換できる。DisplayPortしか付いていないPCでも、既存のモニタ（ミニD-Sub(HD)15pin）に接続できる。
■VGA端子をしっかり固定できる、インチロック機能
VGAコネクタ（ミニD-sub （HD）15pin）側はインチナットが付いており、ケーブルが誤って抜ける心配がなく、安心して使用できる。
■意図しない抜けを防ぐ、ラッチ付きDisplayPort
DisplayPortコネクタにもラッチ（ロック機構）が付いており、意図しないケーブルの抜けを防ぐ。ラッチボタンを押しながら引き抜けば、簡単に取り外せる。
■アクティブタイプの変換アダプタ
シングルモード（Dual-Mode非対応）のDisplayPort出力でも、VGA信号に変換できるアクティブアダプタだ。
■錆や劣化にも強い、金メッキピン採用
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用している。
■アナログ入力対応のモニターへ接続できる変換アダプタ「AD-DPV07」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・Amazon、Echo Dot NBA公式認定エディションを発表
・スリムな新デザイン、テレビからの直接給電に対応！Amazon「新Fire TV Stick HD」
・初心者でも手軽に楽曲制作・演奏ができる！カシオ計算機、サンプラー『SXC-1』
・日常に溶け込むAIグラス！HTC NIPPON「VIVE Eagle」
・iPhoneのモデル名を検知！USB急速充電器「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）
■DisplayコネクタをVGAコネクタに変換
パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ（メス）をVGAコネクタ（メス）に変換できる。DisplayPortしか付いていないPCでも、既存のモニタ（ミニD-Sub(HD)15pin）に接続できる。
■VGA端子をしっかり固定できる、インチロック機能
VGAコネクタ（ミニD-sub （HD）15pin）側はインチナットが付いており、ケーブルが誤って抜ける心配がなく、安心して使用できる。
■意図しない抜けを防ぐ、ラッチ付きDisplayPort
DisplayPortコネクタにもラッチ（ロック機構）が付いており、意図しないケーブルの抜けを防ぐ。ラッチボタンを押しながら引き抜けば、簡単に取り外せる。
■アクティブタイプの変換アダプタ
シングルモード（Dual-Mode非対応）のDisplayPort出力でも、VGA信号に変換できるアクティブアダプタだ。
■錆や劣化にも強い、金メッキピン採用
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用している。
■アナログ入力対応のモニターへ接続できる変換アダプタ「AD-DPV07」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・Amazon、Echo Dot NBA公式認定エディションを発表
・スリムな新デザイン、テレビからの直接給電に対応！Amazon「新Fire TV Stick HD」
・初心者でも手軽に楽曲制作・演奏ができる！カシオ計算機、サンプラー『SXC-1』
・日常に溶け込むAIグラス！HTC NIPPON「VIVE Eagle」
・iPhoneのモデル名を検知！USB急速充電器「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）