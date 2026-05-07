「分からないなら、うなずくなよ」話を必死に聞く私に、グサッ。直後、外国人ママから『温かい一言』が

外国人のママ友と、つたない英語を交えながら楽しんでいた筆者の友人。100%は理解できなくても、相槌を打ち、表情を動かし、心の距離を縮めようとしていました。そこにいた別のママの「わからないなら、うなずくなよ」の鋭い一言に……？ 友人が体験談を語ってくれました。

英語にうなずく私

ママ友グループの中に、外国人のAさんママがいます。

私はつたない英会話力しかありませんが、それでもAさんはよく私に話しかけてくれるため、日本語と英語を交えた会話を楽しんでいました。

ある日、Aさんと私、別のママ友Tさんを含めた3人で会話していた時のこと。

Aさんが英語で話す内容を、私は「うんうん」「へぇー！」「そうなんだ」と相槌を打っていました。

もちろん100%は理解できていませんが、7割ほど理解、という感じ。

突き刺さる一言

そして会話が終わるころ、私はAさんに「さっき言っていたこれはこういう意味？」と確認しました。

すると、「違うよ、こういう意味だよ」と教えてくれました。

私は会話の根本を理解しそこねており、まったく違う解釈をしていたのでした。

私は「そうなんだ、こういう意味かと思っちゃった」と答えました。