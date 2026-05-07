橋本環奈、プライベートで「よくご飯を食べる仲」定期的に会う人気俳優を告白
【モデルプレス＝2026/05/07】女優の橋本環奈が6日、フジテレビ系「小泉孝太郎＆ムロツヨシ 自由気ままに2人旅 GW特別編」（よる7時〜）にVTR出演。プライベートで定期的に会う俳優を明かした。
【写真】橋本環奈「プライベートでよくご飯を食べる」人気俳優
20年来の親友である俳優の小泉孝太郎と俳優のムロツヨシが自由気ままな旅に出る同番組。今回は沖縄県・石垣島を訪れ、過去に3度チャレンジしては失敗しているカジキ釣りの4度目のリベンジに挑んだ。
途中、カジキと奮闘する2人に向けて橋本から激励のビデオメッセージが届けられた。橋本は、小泉とは同番組にゲスト出演した2021年以来5年ぶりとなり「お久しぶりです」とにっこり。一方、ムロとは「定期的に会ってます。プライベートでよくご飯を食べる仲で」と語り、親交の深さをうかがわせた。
最後には「体力的にも精神的にもキツいと思うんですけど、私も撮影現場からお2人が（カジキを）釣れることを強く願っております」「ファイティン！」と笑顔でエールを送った。
橋本がVTRで登場すると、ムロは「あら〜環奈だ！環奈さんだ」と笑顔。橋本ゲスト回について「あれ5年前！？もう」と驚きながら、橋本の「定期的に会ってます」発言に「変な言い方すんなよ」と親しげにツッコミを入れ「ありがとう環奈さん。嬉しいですね」と感謝した。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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【写真】橋本環奈「プライベートでよくご飯を食べる」人気俳優
◆橋本環奈、人気俳優と「プライベートでよくご飯を食べる仲」
20年来の親友である俳優の小泉孝太郎と俳優のムロツヨシが自由気ままな旅に出る同番組。今回は沖縄県・石垣島を訪れ、過去に3度チャレンジしては失敗しているカジキ釣りの4度目のリベンジに挑んだ。
最後には「体力的にも精神的にもキツいと思うんですけど、私も撮影現場からお2人が（カジキを）釣れることを強く願っております」「ファイティン！」と笑顔でエールを送った。
◆ムロツヨシ「変な言い方すんなよ」
橋本がVTRで登場すると、ムロは「あら〜環奈だ！環奈さんだ」と笑顔。橋本ゲスト回について「あれ5年前！？もう」と驚きながら、橋本の「定期的に会ってます」発言に「変な言い方すんなよ」と親しげにツッコミを入れ「ありがとう環奈さん。嬉しいですね」と感謝した。（modelpress編集部）
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