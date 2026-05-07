海風を感じる手ぶらBBQ。ドッグランやクルーズも！「東京夢の島マリーナ アウトドアスクウェア」【東京・新木場（江東区）】
◆海風を感じる手ぶらBBQ。ドッグランやクルーズも！「東京夢の島マリーナ アウトドアスクウェア」【東京・新木場（江東区）】
夢の島の海と緑が満喫できる広々としたBBQ場。手ぶらセットやゴミの片付けサービスもあり、都会の真ん中で気軽にアウトドア気分を味わうことができる。なかでもボリュームたっぷりのワイルドな骨付き肉が付いた手ぶらセットは、BBQの醍醐味が味わえると評判。都会の便利さと自然の魅力両方を兼ね添えたイーノの森は、ドッグラン、東京湾クルーズ、レンタサイクルなど、アクティビティも充実。BBQと一緒に楽しみたい。
サーロインステーキやインパクト大の厚切り肉も！手ぶら＆片付けなしで満喫
夢の島マリーナ内、海沿いの公園の中にあるのが、「東京夢の島マリーナ アウトドアスクウェア」。豊かな緑と海に囲まれたスペースは、海風が心地いいリラックスムード。手ぶら派におすすめは、サーロインステーキやインパクト大の厚切りステーキ含むお肉がひとりあたり300gと大満足の「フルボリュームコース」（2750円〜）。骨付きのままかぶりつきたいウインナーや、海鮮もセットに。機材もスタッフがセッティング。片付けやゴミ回収の必要もないから、面倒な準備や後片付けの心配をせずに気軽にBBQが楽しめる。
また、肉以外にも簡単本格パエリアセット（4〜5人前2970円）やチーズフォンデュ（4〜5人前2420円）など、アラカルト食材も盛りだくさん！ すべてレシピ付きなので、誰でも簡単に調理できるのも嬉しいポイント。
ノーリードOK区画やクルーズも。マリーナならではの遊びをプラス
夢の島マリーナは、広い園内にさまざまなアクティビティがあるのが自慢。BBQのレギュラー区画のほかに、愛犬と一緒に楽しめるプライベート区画税込22000円〜もオープンした。木柵で囲ってあるから、リードなしで、犬たちと思い切り一緒に遊べるのがうれしい。
またすぐ近くのマリーナからは、レインボーブリッジやお台場を海上から眺められるショートクルーズも発着。マリーナならではの遊びやイベントとBBQをセットにして楽しんで、充実した1日を過ごそう。
1年中BBQを満喫！冬季はキュートな特別テントが登場
また、冬季11月〜3月には、毎年開催される期間限定プランも。デイキャンプサイトには、おしゃれなティピーテントやタケノコテントが登場し、愛犬を連れての利用もOK。テント内にはソファ席やハンモックなど、くつろぎグッズが充実し、デザインもキュートなアイテムを揃えているので、見ているだけで気分もアガる1日になりそう。
温かいドリンクもフリーで飲め、テントでぬくぬくしながら冬のBBQを楽しめる。こんなオプションを上手に使って、夏が終わっても1年中BBQを楽しみたい。
夢の島の海と緑が満喫できる広々としたBBQ場。手ぶらセットやゴミの片付けサービスもあり、都会の真ん中で気軽にアウトドア気分を味わうことができる。なかでもボリュームたっぷりのワイルドな骨付き肉が付いた手ぶらセットは、BBQの醍醐味が味わえると評判。都会の便利さと自然の魅力両方を兼ね添えたイーノの森は、ドッグラン、東京湾クルーズ、レンタサイクルなど、アクティビティも充実。BBQと一緒に楽しみたい。
サーロインステーキやインパクト大の厚切り肉も！手ぶら＆片付けなしで満喫
夢の島マリーナ内、海沿いの公園の中にあるのが、「東京夢の島マリーナ アウトドアスクウェア」。豊かな緑と海に囲まれたスペースは、海風が心地いいリラックスムード。手ぶら派におすすめは、サーロインステーキやインパクト大の厚切りステーキ含むお肉がひとりあたり300gと大満足の「フルボリュームコース」（2750円〜）。骨付きのままかぶりつきたいウインナーや、海鮮もセットに。機材もスタッフがセッティング。片付けやゴミ回収の必要もないから、面倒な準備や後片付けの心配をせずに気軽にBBQが楽しめる。
また、肉以外にも簡単本格パエリアセット（4〜5人前2970円）やチーズフォンデュ（4〜5人前2420円）など、アラカルト食材も盛りだくさん！ すべてレシピ付きなので、誰でも簡単に調理できるのも嬉しいポイント。
ノーリードOK区画やクルーズも。マリーナならではの遊びをプラス
夢の島マリーナは、広い園内にさまざまなアクティビティがあるのが自慢。BBQのレギュラー区画のほかに、愛犬と一緒に楽しめるプライベート区画税込22000円〜もオープンした。木柵で囲ってあるから、リードなしで、犬たちと思い切り一緒に遊べるのがうれしい。
またすぐ近くのマリーナからは、レインボーブリッジやお台場を海上から眺められるショートクルーズも発着。マリーナならではの遊びやイベントとBBQをセットにして楽しんで、充実した1日を過ごそう。
1年中BBQを満喫！冬季はキュートな特別テントが登場
また、冬季11月〜3月には、毎年開催される期間限定プランも。デイキャンプサイトには、おしゃれなティピーテントやタケノコテントが登場し、愛犬を連れての利用もOK。テント内にはソファ席やハンモックなど、くつろぎグッズが充実し、デザインもキュートなアイテムを揃えているので、見ているだけで気分もアガる1日になりそう。
温かいドリンクもフリーで飲め、テントでぬくぬくしながら冬のBBQを楽しめる。こんなオプションを上手に使って、夏が終わっても1年中BBQを楽しみたい。