※画像はイメージです。生成AIを使用しています

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　電車やバスで席を譲る。日常の中で人々の親切心を垣間見て、暖かい気持ちになる人も多いのではないでしょうか。
　しかし、中にはその親切を「権利」だと勘違いし、感謝を忘れた傲慢な大人がいるようです。

　今回の取材は、何気ないバスの車内で起きた少し厄介な一幕です。

◆静かな朝の楽しみと、わずかな“当たり席”

　今回話を聞いたのは、都内で働く雑誌編集者の小堀さん（仮名・29歳）。出版社に入社して数年、まだ“駆け出し”と自称する彼にとって、毎朝のバス通勤は欠かせない大切な空間だそうです。

「満員電車がどうしても苦手で。多少時間がかかっても、バスのほうが落ち着くんですよ」

　自宅からターミナル駅までは、およそ30分。短すぎず長すぎないこの時間が、小堀さんにとっては“自分だけの時間”だといいます。特に好きなのは読書で、通勤用のトートバッグには常に単行本が何冊も入っているそうです。

「朝に本を読めると、その日ちょっと得した気分になるんです」

　ただし、その楽しみにはひとつ条件があります。座れることです。

　彼の乗る停留所は、大規模マンション群の近くにあり、始発に近いにもかかわらず乗客は多く、座席の確保は運次第。

「本当、ギリギリなんですよ。座れない日はもう諦めて立ってます」

　そんな中、ある日の朝は“当たり”でした。小堀さんは運よく最後部の横長シート、その端の席を確保。窓から差し込む朝日を浴びながら、最近読み始めた推理小説を開いたといいます。

「この日は本当にいいスタートでしたね。静かで、ちょうどいい揺れで」

　しかし、その穏やかな時間は、次の停留所で大きく揺らぐことになります。

◆途中から乗ってきた妊婦と老人

　バスは順調に走り、いくつかの停留所を経るうちに、車内はほぼ満席となっていました。そんな中で停車した次の停留所から、ひときわ目を引く乗客が乗り込んできます。大きく膨らんだお腹の妊婦と、その後ろに続く高齢の男性です。

「正直、どちらも大変そうだなとは思いました。でも、パッと見たときに、妊婦さんのほうが明らかに辛そうだったんです」

　というのも、その妊婦はお腹の赤ちゃんだけではなく、背中にも幼児をおんぶしていたのです。身体への負担は想像以上だったはずです。

「見てるだけで、あれはきついだろうなって思いましたね」

　その状況にいち早く反応したのは、前方に座っていた年配の女性でした。

「お母さん、こっちに座りな」

　そう声をかけ、自然な流れで席を譲ったのです。車内にほんのりと温かい空気が流れた瞬間でした。さらにその後ろにいた学生が、今度はその女性に席を譲ります。善意が連鎖する、理想的な光景です。

「すごくいい流れだなって思って見てました。ああいうのって、なかなか見られないじゃないですか」

　ところが、その空気を一変させる出来事が起きます。

◆突如響いた怒声と、凍りつく車内

「年寄りが立ってるのが見えねえのか！」

　突然、車内に響いた少し枯れた声。発したのは、先ほど妊婦の後ろに立っていた高齢男性でした。

　男性は続けて、「高齢者に席を譲るのがルールだろう」と語気を強めます。

　その言葉にはどこか一方的な主張が含まれていました。周囲の乗客たちは、一斉に視線を逸らします。明らかに空気は冷え込み、誰もが関わることを避けようとしているようでした。

「正直、あの場で何か言える人ってなかなかいないと思います。自分もそうでしたし」

　しかし高齢男性は止まりません。「老いた人間を無視するのか」「マナーがなっていない」と、次第に言葉はエスカレート。まるで酒に酔ったような口調で、不満をぶつけ続けます。