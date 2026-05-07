わんちゃんの純粋無垢なところは大きな魅力のひとつ。しかし、そんなわんちゃんの姿は時に涙を誘うことに。

大好きなおばあちゃんとお別れをする瞬間のわんちゃんの光景が、8万再生を超える反響を呼ぶこととなりました。投稿を見た人からは「大好きだから離れたくないんですね」「相思相愛」とコメントが寄せられています。

【動画：大好きなおばあちゃんとお別れをする犬→帰り際、後ろ姿を見たら…切なすぎる『バイバイの瞬間』】

大好きなおばあちゃんとのお別れ

TikTokアカウント『テンch』に投稿されたのは、大好きなおばあちゃんとお別れするわんちゃんの光景。

その日、トイプードルのトムくんは大好きなおばあちゃんと会えてとても楽しい時間を過ごしていたそう。しかし、お別れの時間は必ずやってくるもの。トムくんはおばあちゃんが帰る間際になると、まるで「ずっと一緒にいる！」と言うかのように、おばあちゃんに抱っこをせがんだそう。

そんなトムくんの姿を見たおばあちゃんは、トムくんを優しく抱っこしてあげるのでした。

おばあちゃんが背中を見せた瞬間…

おばあちゃんとのお別れの時を迎えたトムくん。寂しい気持ちをこらえながら、お利口におばあちゃんをお見送りしようと見つめていたトムくんですが…おばあちゃんが車に乗ろうと背を向けた瞬間、トムくんの感情はピークに達したご様子。

おばあちゃんを見つめながら、「キューン」と切なそうな声をあげたのでした。

おばあちゃんが行ってしまうと分かっていながらも、自分の気持ちと戦っていたトムくん。そんなトムくんのいじらしい姿にキュンとしてしまいます。

ずっとおばあちゃんの方を見つめるトムくん

そうして車へと向かって歩いていくおばあちゃん。きっとトムくんもおばあちゃんが帰ってしまうことはわかっていることでしょう。しかし、おばあちゃんのことが大好きなトムくんは、おばあちゃんが車に乗り込む最後の時まで「行かないでよ」と呼びかけていたそう。こんなに可愛い引き止め方をされたら、思わず帰る時間を先延ばししてしまいそうです。

そんな気持ちを乗り越え、日々さまざまな経験をしているトムくん。きっと次におばあちゃんに出会った時には、さらに一回りかっこいいわんちゃんになった姿をおばあちゃんに見せられることでしょう。

こちらの投稿には、「時間の感覚が人の3倍以上だもんな…」「あの声出されると切ない」「お目々モショモショして悲しいね」と、トムくんの気持ちに寄り添うコメントがいくつも寄せられることに。

今回登場したトムくんは投稿者さんのお姉さんの愛犬でしたが、TikTokアカウント『テンch』では投稿者さんのお家で暮らしているトイプードルのテンくんとマロンくんの様子をメインに投稿されていますよ。

トムくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「テンch」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。