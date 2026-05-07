絶体絶命のオールイン勝負で追い込まれながら、最後に笑ったのは元ミスコン美女だった。

【映像】元ミスコン美女、絶体絶命の場面で“お嬢様スマイル”

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第4回が5月2日に配信。予選テーブルBの最下位に沈んでいたカンナが、祈るように見つめたオールイン勝負で執念のフラッシュを完成させ、大逆転のダブルアップを決めた。

新メンバーのちーぴょんが首位を走り、カンナは最後方の5位から追う展開。この場面では、ちーぴょんはスペードとダイヤの「22」で2200点を上乗せすると、残り3万点持ちのカンナがダイヤとスペードの「QJ」でオールインを宣言した。

解説のAmuは「わー、いった！」と反応し、実況のテツヤも「オールインです！」と声を張った。勝負どころで迷わず前に出たカンナだったが、ここに中川美優がハートとクラブの「AQ」でコール。ちーぴょんは撤退し、中川とカンナの一騎打ちとなった。中川の手を確認したカンナは、すぐさま「あー、ヤバい！」と悲痛な声。手を顔の前で合わせ、祈るような表情で次のカードを見つめた。

フロップは全てスペードの「3」「5」「6」。カンナにはフラッシュドローが生まれたものの、「A」を持つ中川がまだわずかにリードしていた。カンナは手を合わせたまま、次の1枚に望みを託す。するとターンで現れたのは、カンナが待ち望んでいたスペードの「K」。この瞬間、フラッシュが完成。先ほどまでの不安げな表情から一転、カンナの顔には思わず笑みが広がった。リバーはクラブの「K」で勝敗は変わらず、カンナの勝利が確定した。

テツヤは「ダブルアップ確定となります！」と伝え、カンナは3万4200点のポットを獲得。苦しい状況から巻き返した。

絶体絶命の「あー、ヤバい！」から、執念のフラッシュで見せた“お嬢様スマイル”。この一幕に「やるなー」「プレーとしては間違ってなくとも負けるのがポーカー」「これは悔しい」と声が集まった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）