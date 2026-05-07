中国のウィッグ産業が大ブレーク、国際市場でシェア8割超

中国南部の広東省広州市で5月1日に開催された第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）第3期では、ウィッグ関連製品が圧倒的な人気を集め、海外から大量の注文が殺到しています。

広州交易会第3期の個人ケア用品専門エリアでは、ウィッグ関連の出展企業数は最も少ない業界の一つと言えるものの、その人気は非常に高く、ブース周辺には商談に訪れる中国国内外からのバイヤーや来場者であふれています。開催から5日も経たないうちに、多くの展示品が完売し、各出展企業の意向契約数はいずれも100件を超えたとのことです。

中国は現在、世界で規模が最も大きく、サプライチェーンが最も整備され、競争力が最も強いウィッグ産業の製造・輸出拠点です。中国中部の河南省許昌市や湖南省邵陽市など、多くの地域にはウィッグ産業クラスターが連携する体制が誕生し、原材料の調達から研究開発、インテリジェント製造、輸出、販売まで、全工程を網羅しています。海外クライアントのニーズに対応するため、中国のウィッグ企業は海外市場の拡大に取り組み、「オーダーメイド」サービスを提供しながら、素材に関する研究開発にも絶えず力を入れ、製造技術分野で主導的な地位を確立しています。整備されたサプライチェーンと優れた製造技術により、中国製ウィッグは世界中のバイヤーや消費者から好評を得て、リピート率の高い中国の特色ある軽工業製品の一つとなっています。

統計によると、中国のウィッグ産業は現在、国際市場の約85%を占めており、アリババグループ傘下の越境ECプラットフォーム「AliExpress（アリエクスプレス）」では、平均すると2秒に1件のペースで中国製ウィッグが販売されているとのことです。（提供/CGTN Japanese）