相葉雅紀＆ヒロミ、7割が高齢者の沖島で不用品回収作戦 約100キロ＆4000点からお宝を発掘？
5人組グループ・嵐の相葉雅紀とタレントのヒロミが出演するテレビ朝日系『相葉ヒロミのお困りですカー？』7日放送回は午後7時から「琵琶湖に浮かぶ沖島でお困りごと解決 2時間スペシャル」を届ける。相葉とヒロミが初めて関東を飛び出し、滋賀・琵琶湖に浮かぶ沖島へと向かう。
【写真】レストラン列車を復活させたヒロミ＆相葉雅紀
日本で唯一の湖にある有人島に到着し、「のどかだなぁ」「タイムスリップしたみたいで味がありますね」と、余裕を見せていた2人を待ち受けていたのは、【捨てるに捨てられない大量の不要品が島中にあって困っている】というお困りごと。
7割が高齢者という島民にとっては、大量の不要品の運搬（うんぱん）はとても厳しく…2人は“お困り印”を掲げている家を回って回収作業を進めることに。さらに相葉のアイデアで、回収した不要品を専門家が鑑定、売れたお金は持ち主に還元する一石二鳥大作戦も実行する。
いざ回収を始めると、各家庭で食器を持ち寄って飲み食いする“宴会文化”の名残で、出るわ出るわの食器の山。さらに、100年以上の歴史をもつ巨大なタンスや、着物、毛布、アクセサリーをはじめ、びょうぶや古地図など価値のありそうな骨董品、はたまた金歯まで…と、多岐にわたる不要品が続出します。不要品を積み込み、100キロ近い重さでフラフラするリヤカーで、車の通れない細い道を駆けめぐり、「難しい！」と悪戦苦闘する2人。
そんな中、島内放送である家に呼び出された2人は、江戸時代から眠るお宝を目の当たりにすることに。はたして、回収した4000点を超える不要品の中で、高値が付いた掘り出しものは発見されるのか。
さらに、相葉ヒロミに寄せられたもう一つのお困りごとは【みんなに愛されているはなちゃんが島を去ってしまうので、恩返しがしたい】という島民の皆さんの願い。今回の不要品回収でも活躍したはなちゃんは、地域起こし協力隊として沖島に赴任。日頃から不要品の回収をひとりで行うなど身を粉にして頑張ってきた。
しかし任期が終わりに近づき、もうすぐ島を離れなければならず…。相葉ヒロミは「いつも笑顔のはなちゃんのおかげで幸せだった」と口をそろえる島民たちと、はなちゃんが大好きな郷土料理や、みんなが久々に食べたいと言っていた回転ずしなどをたっぷり用意して、サプライズ送別会を開催。
島中の人々が大集合し、みんなのアイドル・はなちゃんを盛大に送り出す。何も聞かされていなかったはなちゃんは、集まった人たちの顔を見て思わず涙…。島の人たちとはなちゃんの絆、そして深い愛情にほっこりする内容となっている。相葉雅紀＆ヒロミ、7割が高齢者の沖島で不用品回収作戦 約100キロ＆4000点からお宝を発掘？
5人組グループ・嵐の相葉雅紀とタレントのヒロミが出演する、テレビ朝日系『相葉ヒロミのお困りですカー？』7日放送回は、午後7時から「琵琶湖に浮かぶ沖島でお困りごと解決 2時間スペシャル」を届ける。相葉とヒロミが初めて関東を飛び出し、滋賀・琵琶湖に浮かぶ沖島へと向かう。
日本で唯一の湖にある有人島に到着し、「のどかだなぁ」「タイムスリップしたみたいで味がありますね」と、余裕を見せていた2人を待ち受けていたのは、【捨てるに捨てられない大量の不要品が島中にあって困っている】というお困りごと。
7割が高齢者という島民にとっては、大量の不要品の運搬はとても厳しく…2人は“お困り印”を掲げている家を回って回収作業を進めることに。さらに相葉のアイデアで、回収した不要品を専門家が鑑定、売れたお金は持ち主に還元する一石二鳥大作戦も実行する。
いざ回収を始めると、各家庭で食器を持ち寄って飲み食いする“宴会文化”の名残で、出るわ出るわの食器の山。さらに、100年以上の歴史をもつ巨大なタンスや、着物、毛布、アクセサリーをはじめ、びょうぶや古地図など価値のありそうな骨董品、はたまた金歯まで…と、多岐にわたる不要品が続出。不要品を積み込み、100キロ近い重さでフラフラするリヤカーで、車の通れない細い道を駆けめぐり、「難しい！」と悪戦苦闘する2人。
そんな中、島内放送である家に呼び出された2人は、江戸時代から眠るお宝を目の当たりにすることに。はたして、回収した4000点を超える不要品の中で、高値が付いた掘り出しものは発見されるのか。
さらに、相葉ヒロミに寄せられたもう一つのお困りごとは【みんなに愛されているはなちゃんが島を去ってしまうので、恩返しがしたい】という島民の皆さんの願い。今回の不要品回収でも活躍したはなちゃんは、地域起こし協力隊として沖島に赴任。日頃から不要品の回収をひとりで行うなど身を粉にして頑張ってきた。
しかし任期が終わりに近づき、もうすぐ島を離れなければならず…。相葉ヒロミは「いつも笑顔のはなちゃんのおかげで幸せだった」と口をそろえる島民たちと、はなちゃんが大好きな郷土料理や、みんなが久々に食べたいと言っていた回転ずしなどをたっぷり用意して、サプライズ送別会を開催。
島中の人々が大集合し、みんなのアイドル・はなちゃんを盛大に送り出す。何も聞かされていなかったはなちゃんは、集まった人たちの顔を見て思わず涙…。島の人たちとはなちゃんの絆、そして深い愛情にほっこりする内容となっている。
【写真】レストラン列車を復活させたヒロミ＆相葉雅紀
日本で唯一の湖にある有人島に到着し、「のどかだなぁ」「タイムスリップしたみたいで味がありますね」と、余裕を見せていた2人を待ち受けていたのは、【捨てるに捨てられない大量の不要品が島中にあって困っている】というお困りごと。
いざ回収を始めると、各家庭で食器を持ち寄って飲み食いする“宴会文化”の名残で、出るわ出るわの食器の山。さらに、100年以上の歴史をもつ巨大なタンスや、着物、毛布、アクセサリーをはじめ、びょうぶや古地図など価値のありそうな骨董品、はたまた金歯まで…と、多岐にわたる不要品が続出します。不要品を積み込み、100キロ近い重さでフラフラするリヤカーで、車の通れない細い道を駆けめぐり、「難しい！」と悪戦苦闘する2人。
そんな中、島内放送である家に呼び出された2人は、江戸時代から眠るお宝を目の当たりにすることに。はたして、回収した4000点を超える不要品の中で、高値が付いた掘り出しものは発見されるのか。
さらに、相葉ヒロミに寄せられたもう一つのお困りごとは【みんなに愛されているはなちゃんが島を去ってしまうので、恩返しがしたい】という島民の皆さんの願い。今回の不要品回収でも活躍したはなちゃんは、地域起こし協力隊として沖島に赴任。日頃から不要品の回収をひとりで行うなど身を粉にして頑張ってきた。
しかし任期が終わりに近づき、もうすぐ島を離れなければならず…。相葉ヒロミは「いつも笑顔のはなちゃんのおかげで幸せだった」と口をそろえる島民たちと、はなちゃんが大好きな郷土料理や、みんなが久々に食べたいと言っていた回転ずしなどをたっぷり用意して、サプライズ送別会を開催。
島中の人々が大集合し、みんなのアイドル・はなちゃんを盛大に送り出す。何も聞かされていなかったはなちゃんは、集まった人たちの顔を見て思わず涙…。島の人たちとはなちゃんの絆、そして深い愛情にほっこりする内容となっている。相葉雅紀＆ヒロミ、7割が高齢者の沖島で不用品回収作戦 約100キロ＆4000点からお宝を発掘？
5人組グループ・嵐の相葉雅紀とタレントのヒロミが出演する、テレビ朝日系『相葉ヒロミのお困りですカー？』7日放送回は、午後7時から「琵琶湖に浮かぶ沖島でお困りごと解決 2時間スペシャル」を届ける。相葉とヒロミが初めて関東を飛び出し、滋賀・琵琶湖に浮かぶ沖島へと向かう。
日本で唯一の湖にある有人島に到着し、「のどかだなぁ」「タイムスリップしたみたいで味がありますね」と、余裕を見せていた2人を待ち受けていたのは、【捨てるに捨てられない大量の不要品が島中にあって困っている】というお困りごと。
7割が高齢者という島民にとっては、大量の不要品の運搬はとても厳しく…2人は“お困り印”を掲げている家を回って回収作業を進めることに。さらに相葉のアイデアで、回収した不要品を専門家が鑑定、売れたお金は持ち主に還元する一石二鳥大作戦も実行する。
いざ回収を始めると、各家庭で食器を持ち寄って飲み食いする“宴会文化”の名残で、出るわ出るわの食器の山。さらに、100年以上の歴史をもつ巨大なタンスや、着物、毛布、アクセサリーをはじめ、びょうぶや古地図など価値のありそうな骨董品、はたまた金歯まで…と、多岐にわたる不要品が続出。不要品を積み込み、100キロ近い重さでフラフラするリヤカーで、車の通れない細い道を駆けめぐり、「難しい！」と悪戦苦闘する2人。
そんな中、島内放送である家に呼び出された2人は、江戸時代から眠るお宝を目の当たりにすることに。はたして、回収した4000点を超える不要品の中で、高値が付いた掘り出しものは発見されるのか。
さらに、相葉ヒロミに寄せられたもう一つのお困りごとは【みんなに愛されているはなちゃんが島を去ってしまうので、恩返しがしたい】という島民の皆さんの願い。今回の不要品回収でも活躍したはなちゃんは、地域起こし協力隊として沖島に赴任。日頃から不要品の回収をひとりで行うなど身を粉にして頑張ってきた。
しかし任期が終わりに近づき、もうすぐ島を離れなければならず…。相葉ヒロミは「いつも笑顔のはなちゃんのおかげで幸せだった」と口をそろえる島民たちと、はなちゃんが大好きな郷土料理や、みんなが久々に食べたいと言っていた回転ずしなどをたっぷり用意して、サプライズ送別会を開催。
島中の人々が大集合し、みんなのアイドル・はなちゃんを盛大に送り出す。何も聞かされていなかったはなちゃんは、集まった人たちの顔を見て思わず涙…。島の人たちとはなちゃんの絆、そして深い愛情にほっこりする内容となっている。