もっと早く知りたかった、、！！【40・50代】楽ちんにシャレ見え♡「白髪ぼかしヘア」

白髪は暗く染めて隠すのではなく、ハイライトでなじませて目立ちにくくする「白髪ぼかし」が最近のトレンド。人気美容師さんたちのInstagram投稿をのぞいてみると、髪への負担を抑えながら、手入れが楽でオシャレなスタイルがたくさんあるようです。今回は大人世代の魅力を引き立てる、白髪ぼかしヘアをご紹介します。

コントラストが美しいレイヤーミディ

ブラウンカラーのレイヤーミディにハイライトを入れて、白髪をオシャレになじませたスタイル。ほどよくコントラストを効かせることで、ふんわりと立体感が生まれています。スタイリングは、トップを内に入れてベースは外へ逃がし、今っぽい抜け感を添えています。

ミルクティーベージュのレイヤーボブ

髪の表面に傘をかぶせるように明るい色を入れる、アンブレライツを取り入れたレイヤーボブ。生え際を狙って細かくハイライトを施すことで、美しいミルクティーベージュの髪色を実現しています。スタイリングは、サイドの髪を後ろへ流すことで軽やかな印象に。

極細ハイライトで魅せる上品なボブパーマ

まろやかなブラウンベースに、極細のハイライトをたっぷりと散りばめた上品なボブスタイルです。根元付近はストレートのまま残しつつ、髪の中間から毛先にかけて柔らかなウェーブをかけることで、女性らしい柔らかな雰囲気に。パーマの動きが自然なボリュームをもたらすため、毎朝のセットの時短にも繋がりそうです。

色落ちしても派手見えしにくいのが魅力

頭の上半分にブリーチでハイライトを入れたあと、落ち着いたアッシュグレーで染め上げた前下がりのショートボブです。@hanae.yamaguchiさんによると、ハイライトを細めに入れているため、色落ちしても「派手になりにくい」のだとか。こまめなメンテナンスから解放されたい多忙さんにオススメのデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@katayu1204様、@kaito_osaka.design様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。