唐田えりか“空白の時期”の生活明かす「半年間1歩も外に出なかった」
【モデルプレス＝2026/05/06】女優の唐田えりかが5日、ドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系／毎週水曜23時〜）で共演する霜降り明星のせいやのYouTubeチャンネル「霜降り明星せいやのイニミニチャンネル」に出演。仕事がなかった時期の生活について明かした。
【写真】28歳人気女優の“空白期間”に切り込んだ人気芸人
せいやは唐田に「助走とかなしで聞きますけど、仕事ないとき何していたんですか？」と直球で質問。『ONE PIECE』（集英社）で空白の100年が出てくることにちなみ「唐田えりかの空白の時期なにしていたんかなって単純に」と付け加えると唐田は「事務所に住んでいましたね」と告白した。「その時期は事務所の人と向き合うっていう期間で」と理由について説明し、「半年間1歩も外に出なかったです」と話した。
唐田がその半年間で髪がかなり伸びたことを明かすと、せいやは「散髪とかどうしていたんですか？」とコメント。唐田が「伸びっぱなしでした」と返すと、せいやは「ほんまに！？」と驚きの声を上げていた。唐田は当時、事務所に籠りながらもご飯は自分で作っていたようで「事務所の方にお願いというか、社長に今週欲しいものをメモに書いて（買ってきてもらっていました）」と当時を振り返っていた。（modelpress編集部）
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◆唐田えりか、半年間外に出なかった時期
せいやは唐田に「助走とかなしで聞きますけど、仕事ないとき何していたんですか？」と直球で質問。『ONE PIECE』（集英社）で空白の100年が出てくることにちなみ「唐田えりかの空白の時期なにしていたんかなって単純に」と付け加えると唐田は「事務所に住んでいましたね」と告白した。「その時期は事務所の人と向き合うっていう期間で」と理由について説明し、「半年間1歩も外に出なかったです」と話した。
◆せいや、唐田えりかの過去の生活に驚き
唐田がその半年間で髪がかなり伸びたことを明かすと、せいやは「散髪とかどうしていたんですか？」とコメント。唐田が「伸びっぱなしでした」と返すと、せいやは「ほんまに！？」と驚きの声を上げていた。唐田は当時、事務所に籠りながらもご飯は自分で作っていたようで「事務所の方にお願いというか、社長に今週欲しいものをメモに書いて（買ってきてもらっていました）」と当時を振り返っていた。（modelpress編集部）
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