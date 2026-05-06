歌手の工藤静香さん（56）が2026年4月25日、自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを披露した。

「心から幸せなひととき」

工藤さんは、「本日も、温かいスタンディングオベーションに包まれながら、愛知県芸術劇場コンサートホールでのプレミアムシンフォニックコンサートを無事に終えることができました」といい、白いロングドレスの衣装ショットや、ステージで歌唱する動画を投稿した。「素晴らしい会場に響き渡る音に身を委ね、心から幸せなひとときを過ごさせていただきました」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された3枚目の写真では、シアー素材でデザインされた白いロングドレスを着用。ロングヘアを巻いたスタイルで、微笑んでいた。5枚目では、華やかなアクセサリーを身につけたアップショットを披露した。

この投稿には、「美しくてウットリ」「白いドレスが綺麗すぎ」「とても似合ってます」「唯一無二っ」「ラグジュアリーな美しさ」「ほんと素敵なドレス」「相変わらずスタイルよくてお綺麗」といったコメントが寄せられていた。