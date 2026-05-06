“体重195キロ”ママタルト大鶴肥満、レコーディングダイエットで判明「12食ぐらい食べている」
ママタルト（檜原洋平、大鶴肥満）が、きょう6日放送の『これ余談なんですけど…』（後11：10〜 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】「12食ぐらい食べている」驚きの事実をぶっちゃけるママタルト大鶴肥満
かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。今夜は、的場浩司、田辺智加、ママタルトが来店。食のこだわりが強すぎるグルメモンスターたちが、衝撃を受けたグルメや、お店選びのポイント、食べ方へのこだわりなどを語る。
オープニングで、「大鶴肥満に隠れてバレてないと思うんですけど、僕89キロあるんですよ」と話す檜原。“肥満効果”でやせていると思われ、現場では「TシャツなどはMサイズが用意されてるんですけど、XLでも乳首透けたりする」と打ち明け、笑いを誘う。
一方、相方の大鶴肥満は「一日何食なの？」と聞かれることが多く「3食」と答えてきたが、食事内容や体重などを毎日記録するレコーディングダイエットをやってみたところ、「12食ぐらい食べている」ことが判明したという。そんな大鶴はいま体重が195キロあり、「200キロいった瞬間にみんなと会えなくなっちゃうんじゃないか」と話す。
そして芸能界屈指のスイーツ好きで知られる的場と田辺は、“余談のお供”として、「りくろーおじさんのチーズケーキ」、「高山堂の大納言バター」（※高＝はしごだか）をそれぞれ持参。的場は、「りくおじを食べる前は揺すってやってください。このプルプルと見ると人に優しくなれます」と吐露。田辺は「福岡にりくろーおじさんのライバルがいます」と話す。
袋とじVTRは、数々のグルメを撮影してきたプロカメラマンが思わず唸った“大阪エヂカラグルメ”を余談調査。人気グルメ番組を担当するベテランテレビカメラマンが「綺麗すぎてビビった」と絶賛するシャトーブリアン、月に10回はグルメロケに出ている女性カメラマンが唸ったチキンオムライス、人気グルメ雑誌の女性カメラマンが「漫画から出てきたようで笑ってしまう」と話すチャーシューエッグ定食、同じく人気グルメ雑誌の男性カメラマンが「絵画みたいな感じ」と語るワタリガニのスパイスカレーなどが登場する。
【動画】「12食ぐらい食べている」驚きの事実をぶっちゃけるママタルト大鶴肥満
かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。今夜は、的場浩司、田辺智加、ママタルトが来店。食のこだわりが強すぎるグルメモンスターたちが、衝撃を受けたグルメや、お店選びのポイント、食べ方へのこだわりなどを語る。
一方、相方の大鶴肥満は「一日何食なの？」と聞かれることが多く「3食」と答えてきたが、食事内容や体重などを毎日記録するレコーディングダイエットをやってみたところ、「12食ぐらい食べている」ことが判明したという。そんな大鶴はいま体重が195キロあり、「200キロいった瞬間にみんなと会えなくなっちゃうんじゃないか」と話す。
そして芸能界屈指のスイーツ好きで知られる的場と田辺は、“余談のお供”として、「りくろーおじさんのチーズケーキ」、「高山堂の大納言バター」（※高＝はしごだか）をそれぞれ持参。的場は、「りくおじを食べる前は揺すってやってください。このプルプルと見ると人に優しくなれます」と吐露。田辺は「福岡にりくろーおじさんのライバルがいます」と話す。
袋とじVTRは、数々のグルメを撮影してきたプロカメラマンが思わず唸った“大阪エヂカラグルメ”を余談調査。人気グルメ番組を担当するベテランテレビカメラマンが「綺麗すぎてビビった」と絶賛するシャトーブリアン、月に10回はグルメロケに出ている女性カメラマンが唸ったチキンオムライス、人気グルメ雑誌の女性カメラマンが「漫画から出てきたようで笑ってしまう」と話すチャーシューエッグ定食、同じく人気グルメ雑誌の男性カメラマンが「絵画みたいな感じ」と語るワタリガニのスパイスカレーなどが登場する。